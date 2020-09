Slavia - Midtjylland 0:0. První zápas bez gólu, domácí podržel Kolář

Celá kvalifikace evropských pohárů se letos kvůli koronavirové pandemii hraje bez diváků. Pouze 4. předkolo Ligy mistrů je tradičně na dva zápasy, jinak se o postupujících rozhoduje jen v jednom utkání.

Slávisté usilují o třetí postup do skupiny Ligy mistrů a druhý po sobě. Vloni vyřadili ve 4. předkole Kluž. Za postup do základní skupiny by český šampion inkasoval zhruba 15,3 milionu eur (asi 410 milionů korun). Pokud by přes Midtjylland nepřešel, zahrál by si na podzim skupinu Evropské ligy.

Trenér Slavie Trpišovský trochu překvapivě nenasadil do základní sestavy stopera Kúdelu a přednost dal mladíku Zimovi. Na pozici defenzivního záložníka nastoupil Holeš.

Zatímco Slavia vstoupila do kvalifikace až ve 4. předkole, Midtjylland už vyřadil Ludogorec Razgrad, vedený českým trenérem Pavlem Vrbou, a Young Boys Bern. V obou zápasech navíc stejně jako dnes neinkasoval.

Od úvodních minut bylo vidět, že na sebe narazily dva vyrovnané týmy s podobným fyzickým stylem hry. Na trávníku v první půli převládl boj s minimem šancí.

Po necelé čtvrthodině se protáhl podél lajny Olayinka a z druhé vlny pálil Bořil, trefil však jen střed branky. V 29. minutě se slávistický kapitán blýskl na druhé straně, když v poslední chvíli ve skluzu stihl zasáhnout před Mabilem, který by jinak šel sám na Koláře.

Šest minut po přestávce Evander obloučkem z přímého kopu našel za obranou útočníka Kabu, jenž ovšem v nadějné pozici nezpracoval míč. V 58. minutě se hosté po totožné akci dostali do dosud největší šance zápasu. Kaba si opět naběhl na centr z přímého kopu a po jeho hlavičce zachránil Pražany gólman Kolář. Mabil z dorážky přestřelil.

Slávistům, kteří byli poměrně výrazným favoritem na postup, se v druhé půli příliš nedařilo. V 84. minutě postupovali hosté dva na jednoho, Kaba však pokazil přihrávku, kterou vystihl Coufal. Krátce nato domácí opět podržel Kolář po Sviatchenkově ráně pod břevno.

Až v samém závěru si Pražané vytvořili po několika standardkách tlak, Musova střela však byla zblokována a Olayinka se ukopl. Nakonec ještě mohl udeřit i Midtjylland, po Zimově teči Mabilovy střely opět zasáhl Kolář.

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Kolář – Coufal, Zima, Hovorka, Bořil (C) – Holeš – Masopust, Stanciu, Ševčík, Olayinka – Tecl. Hosté: Hansen – Andersson, Sviatchenko (C), Scholz, Paulinho – Cajuste, Ogochukwu, Evander – Dreyer, Kaba, Mabil. Karty Domácí: Holeš, Masopust Hosté: Paulinho Rozhodčí Çakır – Duran, Ongun – Kalkavan (všichni TUR). Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

