Kapitán Slavie Bořil: Byli jsme hrozně nervózní, jejich brejky byly nechutné

Ví, že Slavia umí hrát lépe. „Pozitivní je, že jsme nedostali gól,“ hodnotil první bitvu v play off Ligy mistrů kapitán „sešívaných“ Jan Bořil. Červenobílí remizovali s dánským Midtjyllandem 0:0. „Byli jsme hrozně nervózní,“ přiznal Bořil, který si vyčítal svou střelu, kterou namířil do brankáře Jespera Hansena. S rezervou bral i svůj parádní obranný skluz, v němž zabránil Kabovi v samostatném úniku na brankáře Ondřeje Koláře, odkazoval na svou chybu.

Berete bezbrankovou remízu?

„Pozitivní je, že jsme nedostali gól. To je pro nás trochu výhoda. Na remízu jsme však nehráli, chtěli jsme vyhrát. Ale viděli jsme, že Midtjylland je houževnatý a silný tým, který dobře bránil.“

Důležitý zákrok jste si připsal v první půli, kdy jste na poslední chvíli upálil míč před Kabou. Jak těžká situace to pro vás byla?

„Především vznikla po mojí chybě. Šel jsem nahoru, chtěl jsem centrovat na zadní tyč, což se mi nepodařilo, dal jsem to doprostřed. Hned byl brejk, setrvačně jsem se vrátil zpátky. Brejky měli nechutný, zaplaťpánbůh jsem to odvrátil.“

Jednou jste se také dostal ke střele, trefil jste však gólmana Hansena. Chtěl jste pálit jinak?

„Ano, měl jsem to líp trefit. Chtěl jsem střílet na zadní tyč obstřelem, ne nártem, aby to zase nešlo do padesáté řady. Nevyšlo mi to, střela šla přímo doprostřed brány. Další moje chyba, měl jsem to zakončit daleko lépe.“

Co musíte zlepšit do odvety, která se hraje příští středu?

„Myslím, že na nás bylo vidět, že jsme byli hrozně nervózní. V některých pasážích jsme si nevěřili, i když tempo bylo náročné, hrálo se nahoru dolů. Umíme hrát líp. Musíme zlepšit produktivitu. Teď jsme měli jen náznaky, musíme za tím jít víc.“

Hrálo se bez diváků. Jaké z toho máte pocity?

„Špatné. Jsme zvyklí na plný dům. Tohle je svátek fotbalu a my víme, že atmosféra je tu vždy neuvěřitelná. Fanoušci nám pokaždé pomůžou. Nechci říct, že to tu vypadalo jako na pohřbu, ale bylo to špatné. Vůbec se mi nelíbí hrát bez diváků. Doufám, že se to v nejbližších měsících zlepší.“