Velká zbraň soupeře Slavie: specialita Dánů, ve které předčí i Liverpool

Ten pocit musel být doslova opojný. Loni v srpnu uvelebeni v Monaku mezi evropskou elitou fotbalisté Slavie sledovali, jak míří do skupiny k Barceloně a spol. A chtějí to zažít znovu, aby ne… Tentokrát vede cesta ke slávě a zhruba čtyřem stům milionů korun přes Midtjylland. První zápas play off Ligy mistrů se hraje v Edenu od 21:00. K vidění bude jistě také soupeřova specialita. Autové vhazování na všechny způsoby drilované s nepředstavitelnou péčí, v nich je nejlepší na světě… Slávisté potřebují najít svého „skokana“, který tuhle dánskou zbraň vynuluje.

Mají hromovou sílu, taky jsou to Dánové. V obraně vládne řád a disciplína, čemuž nasvědčuje rozestavení, v němž má obranu na starosti primárně až šest hráčů. Slávistům dnes večer začíná ultra šichta, play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu. Ranec peněz a úchvatné bohaté kulisy, o to jdou „sešívaní“ zase po roce hrát.

Nic z výše zmíněného ale není tak výjimečné… Jako auty. To je opravdová parketa Midtjyllandu a kouč Jindřich Trpišovský o tom taky neváhal dlouze hovořit na předzápasové tiskovce. Dánský mistr z nich dává góly a díky chytrosti jejich zahrávání snáz drží míč.

Jen Liverpool ze všech světových mužstev drží podobně úspěšnou statistiku. Proč? Jednoduchá odpověď. Oba kluby totiž na tuhle disciplínu najímají stejného člověka – Thomase Gronnemarka, specialistu na autová vhazování, tak vyhraněné pracovní zařazení má.

A kromě těchto dvou klubů ho jako trenéra na volné noze ve zkráceném úvazku platí třeba ještě Ajax, belgický Gent nebo americká Atlanta United…

„Je to jejich charakteristický rys. Jednou jsem se o tom bavil s hráči, kteří v Midtjyllandu působili (Filip Novák, Václav Kadlec). Ten trenér s nimi cvičí techniku a švih. Je to situace, kdy do šestnáctky soupeře dostanou až šest hráčů, oba stopery, všechny vysoké hráče a hází to klidně i z půlky,“ všiml si u videorozborů Jindřich Trpišovský.

Teď je na to expert pravý bek Midtjyllandu Joel Andersson, předtím házel balony do dálky třeba i český obránce Filip Novák.

Jak vše funguje? Kromě údernosti takhle zahrávané standardky, která se v podstatě rovná přímému nebo rohovému kopu, týmy sledují i držení míče po vhazování.

Než specialista Thomas Gronnemark začal pracovat pro Liverpool, měl výběr Jürgena Kloppa třetí nejhorší ovládnutí míče po svém vhazování v Premier League, někde kolem 45 procent. S Gronnemarkem se během jednoho roku zlepšil o závratných 23 procent a je právě po Midtjyllandu, který má lehce přes 70 procent, druhý nejlepší v Evropě.

„Klíčová je rychlost a chytrost,“ říká o svém tajemství Gronnemark, který se kromě aktivního hraní fotbalu v minulosti věnoval i atletice, běhal kratší vzdálenosti individuálně i ve štafetách.

Až v roce 2004 se rozhodl naplno vrhnout na tuhle specifickou práci. Dánský mistr hodí míč do hřiště nejpozději pět vteřin po tom, co ho opustil. „Obrana soupeře se pak nestíhá zformovat,“ říká Gronnemark. „Taky záleží, jak daleko házíte. Hody delší než patnáct metrů směřují k zakončení, z nich míč neudržíte. Když je ale zkrátíte a stihnete to nejpozději do deseti vteřin, uděláte to nejlepší pro to, abyste stále kontrolovali míč,“ vysvětluje.

„Když jsem se díval na jejich auty u videa, říkal jsem, že bychom potřebovali Tomáše Součka,“ lamentuje trochu v nadsázce nad přestupem své bývalé opory do West Hamu Jindřich Trpišovský. „On by vyhrál důležité hlavy. Je to jedna z nejnebezpečnějších věcí v jejich hře. Hodně se na to připravujeme a musíme najít našeho skokana, který bude schopný míče z našeho vápna dostat,“ velí Trpišovský.

Proto se nabízí David Hovorka. Hráč, jehož nedávno proti Pardubicím potkala technická minela, kdy nováčkovi soutěže daroval gól, se postupně rozehrává po dlouhém zranění kolene. Jenže jeho výskok může hrát dnes večer a taky příští středu důležitou roli. Musí být připravený. Ostatně jako celá Slavia. Jde tu přece o Ligu mistrů. A „sešívaní“ v ní mohou být podruhé v řadě. Tak je vyautujte!