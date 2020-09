Trpišovský: Jsme si s Dány hodně podobní. Proto je to pořád 50 na 50

Přiznává, že jeho tým musel několikrát podržet brankář Ondřej Kolář. A že by si přál mít proti Midtjyllandu víc šancí. Slavia v prvním utkání dánského mistra hlavně bránila, aby se před odvetou v Herningu nedostala do minusu. „Příště musíme dostat míč víc na zem, do kombinace,“ přeje si po bezbrankové remíze v prvním utkání play off Ligy mistrů kouč Jindřich Trpišovský.

Jste nakonec s remízou spokojení?

„Tím, jak zápas probíhal, tak je remíza pro nás dobrý výsledek. Víme, jak silný protivník proti nám stojí, proto jsme sestavu ladili tak, abychom byli silní hlavně v defenzivě a eliminovali možnost, že dostaneme branku. Chtěli jsme být efektivnější vepředu, dát doma gól, ale jak zápas probíhal, jak byl vyrovnaný a náročný, tak tenhle výsledek musíme brát.“

Připomíná vám to například vyřazovací dvojutkání v Evropské lize s Genkem, kdy jste doma taky uhráli remízu 0:0 a postup nakonec nečekaně suverénně uhráli venku?

„Myslím, že ten domácí zápas byl hodně podobný. S Genkem to bylo oboustranně opatrné, i když si myslím, že to byl jiný tým. Fotbalovější, ale zranitelnější vzadu. Midtjylland je fyzicky mimořádně vybavený soupeř, podobnost ale v tom prvním zápase je. Doufejme, že bude i v tom druhém...“

Je pro oba týmy těžké se překonat, když jste si typologicky vlastně dost podobní?

„Jsme si hodně podobní. Na první pohled vidíte, jak je Midtjylland velmi komplexní, vyspělý tým. Mladí hráči z něj chodí do nejlepších lig, jsou to mladí kluci, fotbaloví, techničtí, dynamičtí, ale mají v sobě i soubojovost, tu komplexnost. Máme hodně tvrdých hráčů, ale soupeř přesto hodně situací s námi ustál. Takový Kaba je prostě golem, a navíc extrémně rychlý. Hrajeme oba týmy hodně podobně v presinku, bez míče, rozdíl je v zakládání útoků, kdy oni hrají vzadu jednodušeji, využívají sílu svého útočníka. Ale souhlas, proto je to pořád padesát na padesát.“

Přesto, čekal jste od svého týmu víc v útočné fázi?

„Přál bych si, abychom si vytvořili víc nebezpečných situací, ale soupeř je dost defenzivně laděný, organizovaný, dělá minimum chyb. Těžko se proti nim prokousáváte do šancí. My nechtěli ani vytahovat tolik hráčů do ofenzivy, jak býváme zvyklí. Důvod byly jejich brejky, dostat gól, odvetu by nám to hodně zkomplikovalo.“

Co tedy zlepšit do odvety?

„Obranné standardní situace. A taky hledat komfortní pozice vepředu, než tam bojovat o míč. Oni jsou v tom silní, musíme dostat míč víc na zem a jít do kombinace, do běžeckých věcí.“