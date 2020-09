Zimův skok mezi elitu: boj o miliony zvládl. Čistá hlava, pomohl i Kolář

David Zima nastoupil možná trochu překvapivě. Všeobecně se čekalo, že stoperskou dvojici Slavie pro první utkání play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu utvoří Ondřej Kúdela a David Hovorka, kteří spolu už zápasy proti těžkým protivníkům absolvovali. Jenže Kúdela byl jen na lavičce a na plac šel právě Zima.

Co na tom, že si dosud ve své kariéře připsal jen šestnáct startů v české lize a v evropských pohárech hrál vůbec poprvé? Nepoznali byste to na něm. Nepanikařil, hrál jednoduše a zvládal souboje se Sorym Kabou, obávaným forvardem dánského mistra. Splnil to, co se od něj čekalo.

„Tomáš Holeš nám neskutečně pomáhal, mluvili jsme na sebe, to bylo nejdůležitější. Sory Kaba byl velice silný v osobních soubojích, museli jsme ho zdvojovat, to se nám většinu zápasu dařilo,“ pochvaloval si spolupráci s defenzivním záložníkem před sebou.

Když před začátkem utkání slyšel znělku Ligy mistrů, která má pro mnoho hráčů magickou melodii, nic to s ním neudělalo. „Byl to příjemný pocit. Ale normálně jsem se soustředil na zápas jako v lize, měl jsem čistou hlavu. Doufám, že jsem předvedl nejlepší výkon, jaký jsem mohl,“ líčil Zima do televizní kamery.

Nejkritičtější moment si prožil na začátku čtvrté minuty nastavení. Awer Mabil napálil míč z pravé strany před bránu, Zima ho pak nešťastně ztečoval do brány. Brankář Ondřej Kolář stačil reflexivně balon chytit a uchránit červenobílé od pořádné mrzutosti. Zima si poté moc vydechl, Vladimír Coufal hrdinu mezi tyčemi políbil na hlavu. Kdyby to byl gól, byla by to fakt smůla.

Před rokem přitom neměl vytáhlý mladík ještě ani jeden ligový start, za Olomouc v české nejvyšší soutěži debutoval až na začátku listopadu ve Zlíně. Do konce loňského podzimu stihl odehrát už jen jeden zápas a v zimě se za třicet milionů korun stěhoval do Edenu.

Trenér Jindřich Trpišovský ihned poznal, jak je bezprostřední a bezelstný. „On je zmatený furt, v jídelně, v posilovně. Pořád se něčemu diví, ale v dobrém slova smyslu,“ culil se po Zimově debutu proti Opavě. V tomto utkání ho zkoušel jako defenzivního záložníka, ale brzy ho vrátil tam, kde je nejvíc zvyklý, na post stopera.

Zima se při zranění Hovorky propracoval do základní sestavy a pomohl k titulu. Když ho Slavia proti Plzni stvrdila, ani moc slavit nemohl, protože se ještě v noci sbalil a vyrazil do Olomouce na maturitu, která ho čekala hned ráno. Tu zvládnul.

Podobně si vedl i v první části fotbalové zkoušky o Ligu mistrů. „Je to srovnatelné s top zápasy proti Spartě nebo Plzni, akorát je trochu větší nervozita. Jde o víc než v lize,“ poznal Zima. Má už ale dobrou zkušenost, ta mu může příští středu v odvetě v Dánsku pomoct.

