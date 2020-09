iSport podcast: Proč Slavia zvládne odvetu? Je Kolář nenahraditelný?

Opatrný a nervózní. Takový byl i podle očekávání první zápas v boji o hlavní fázi Ligy mistrů, který mezi sebou svedly Slavia a dánský Midtjylland. Co si sešívaní odnesou z remízy 0:0 a dal se pro ně čekat až tak těžký souboj? Nechtěla se tolik pouštět do riskantních kroků, anebo trenér Jindřich Trpišovský trochu mlžil a dánský mistr toho českého vymazal a nic mu nedovolil? A proč má Slavia lepší předpoklady zvládnout odvetu na půdě soupeře a probít se do základní skupiny?