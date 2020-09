Ševčík: Minulá sezona nás obrovsky motivuje. Nervozita není na místě

Peter Olayinka (vpravo) si plní obranné povinnosti v duelu play off Liga mistrů s Midtjyllandem • Pavel Mazáč / Sport

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský sleduje počínání svých svěřenců v duelu play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu • Pavel Mazáč / Sport

Záložník Slavie Nicolae Stanciu střílí v utkání proti Midtjyllandu v play off Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Když Slavia hrála o Ligu mistrů naposledy proti Kluži, nevešel se do nominace ani k jednomu utkání. Od té doby se stal Petr Ševčík pevnou součástí základní sestavy. A neměl by v ní chybět ani tentokrát v odvetě proti Midtjyllandu. „Celý týden jsme se připravovali. Cíl je jasný a uděláme pro něj maximum,“ říká odhodlaně 26letý záložník.

Jak vůbec tenhle důležitý moment sezony prožíváte?

„Já nijak extra.“

To myslíte vážně?

„Podle mě ta nervozita není úplně na místě. Celý týden jsme se připravovali a náš cíl je jasný. Uděláme pro něj maximum.“

V prvním domácím utkání na vás nicméně byla nervozita celkem patrná...

„Do prvního zápasu se na nás Midtjylland fantasticky připravil. Bylo vidět, jak na nás nastoupili. Z ligy máme nějaké naučené věci, které nám fungují, a oni to měli všechno načtené. Samozřejmě nervozita hrála v našem výkonu velkou roli. Víme o co se hraje, je to přirozené, ale myslím, že v odvetě už na nás nervozita nebude patrná, budeme motivovaní.“

Posilují vás do odvety i vzpomínky na minulou sezonu, na zápasy s Barcelonou, Borussií Dortmund, Interem Milán?

„Ano a hodně. Všichni si na ty zápasy pamatujeme, vzpomínáme si, jak jsme v nich hráli, proti komu. Pro každého z nás je obrovská motivace se zase do takových zápasů vůbec dostat, být znovu v základní skupině Ligy mistrů. Teď musíme udělat ten poslední krok, abychom postoupili.“

Řešili jste třeba i možnost, že by druhé utkání mohlo dojít až do penalt?

„Víme o tom a myslím, že na penalty máme hodně hráčů, kteří si na ně věří. Já mezi ně ale úplně nepatřím, nejsem vyloženě penaltový mág. Ale kdyby na to došlo, neřekl bych ne.“