Trpišovský o Coufalovi: West Ham? Zájem je, ale... Sestavu to neovlivní

Den před klíčovou odvetou na hřišti Midtjyllandu znělo kolem Slavie zase nahlas téma přestupu Vladimíra Coufala. Laso z West Hamu, kde by se potkal s Tomášem Součkem, je lákavé, a zájem je zřejmě oboustranný. Myšlenky na možný přestup ale směrem k zápasu v Dánsku neznamenají nic. „Prvořadý cíl je zvládnout to, co máme rozdělané. To je pro nás pro všechny teď to hlavní a jsem rád, že Vláďa je takový, že to s ním ani nehlo,“ sdělil hlavní trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

Jak vážný je zájem West Hamu o Vladimíra Coufala?

„Zájem West Hamu je dlouhodobý, ale máme s Vláďou dohodu, že prvořadý cíl je zvládnout to, co máme rozdělané. To je pro nás pro všechny teď to hlavní a jsem rád, že Vláďa je takový, že to s ním ani nehlo. Je to podobné jako s Alexem Králem. Potřebujeme zvládnout odvetu a pak budeme řešit ostatní věci. Teď se tomu věnuje Jirka Bílek a Jaroslav Tvrdík, s hráčem se o tom teď ale nebavíme, potřebujeme, aby byl na odvetu stoprocentně koncentrovaný.“

Po odvetě bude zbývat jen pár dní do konce přestupového termínu, ten končí 5. října. Vrátíte se k tomu tedy hned?

„Ty diskuze začnou asi po zápase, tohle si ale dělá Bilčus. On zná názor nás trenérů. Nejpřednější je ale zvládnout tohle utkání, aby nám v něm Vláďa pomohl a třeba si o to řekl ještě víc. Pak ty věci naberou strmý spád.“

Ovlivňuje nějak celá situace skládání sestavy na odvetu?

„Jako že by kvůli tomu Cuf nehrál?“

Ano.

„Ne, bude hrát.“

Už potřetí hrajete o Ligu mistrů, zatím s padesátiprocentní úspěšností. Jak se váš pohled na tuhle klíčovou část sezony za tu dobu změnil?

„Moc ne. Pokaždé je to s jiným soupeřem, v jiném rozpoložení a hodně dělá i pořadí zápasů doma-venku. Do odvety jdete po jiném výsledku... Všechno to jsou samostatné kapitoly, samostatné příběhy. Třeba z první kvalifikace proti Dynamu Kyjev tu už moc hráčů není. Máme s tím zkušenosti, víme, co to obnáší, ale opravdu těžko se to srovnává.“

První zápas s Midtjyllandem ukázal velmi vyrovnaná dvě mužstva, jaká bude odveta venku?

„Je jiné soupeře sledovat na videu, rozebírat ho před prvním utkání, druhý zápas je proto vždycky trošku jiný. Samotné utkání, kdy ty týmy, hráči stojí proti sobě, pak přinese různé situace. Nám se už v prvním utkání potvrdilo to, co jsme si mysleli, že nás čeká soupeř se skvělou mentalitou, velice dobře soubojově a fyzicky připravený, skvělý tým. Ve druhém utkání půjde o to, kdo se z prvního zápasu dokáže víc poučit, protože ani jeden tým v Edenu nepředvedl to nejlepší, co umí.