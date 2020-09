Experti jsou před klíčovou bitvou Slavie o Ligu mistrů spíše optimističtí

Udělá fotbalová Slavia ve středu večer poslední krok do základní skupiny milionářské Ligy mistrů. Do odvety v Dánsku proti Midtjyllandu jde po domácí remíze 0:0. Čeká se docela vyrovnaní utkání. „Midtjylland v Edenu ukázal, že umí hrát aktivní a bojovný fotbal. Kurz 1,53:1 na postup Slavie dává ale podle bookmakerů větší šance Pražanům. Sázkaři to ale vidí jinak. Na postup dánského týmu si vsadilo o dvacet procent tipérů více,“ prozrazuje Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.