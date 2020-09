Kolář: Rozhodčím jsme tu byli pro pr*el. S tím se budu dlouho vyrovnávat

Jak jste tu situaci viděl vy?

„Vůbec nevěřím vlastním očím, že se k tomu vrátili. Jsem přesvědčený, že jsem stál na čáře. Čekal jsem na kop, zareagoval jsem pak. Je to strašná prasečina, co tu s námi předvedli, s tím se budu dlouho vyrovnávat. Jestli se nemýlím, tak tihle rozhodčí pískali i finále Ligy mistrů a my jsme jim tu byli pro pr*el. Ještě se na to ani nejde podívat, Béřovi (Janu Bořilovi) dá žlutou za kecy... Jsem z toho znechucený. Jasně, že si za to taky můžeme sami, vrátili jsme si míč do vlastního vápna, ale takhle se k tomu vrátit... Bolí mě to. Všichni tu nechali všechno a tohle je kudla do zad.“

Když to vezmu obecně, dáváte si při penaltách pozor, abyste na čáře nechával aspoň jednu nohu, nebo se jí aspoň dotýkal, respektive byl při výskoku nad čárou?

„Snažil jsem se stát co nejdéle, protože rozhodčí mě na tohle pravidlo těsně před penaltou ještě upozorňoval. Obzvlášť teď jsem si dával bacha. Fakt jsem byl přesvědčený, že jsem neudělal krok dopředu. Když ty záběry vidím, jsem otrávený... Takhle by se musela opakovat každá penalta. Zajímalo by mě, jestli by tohle opakoval, kdyby tu hrál nějaký slavnější tým. Mrzí mě to, je to prasečina.“

SESTŘIH: Midtjylland - Slavia 4:1. Postup do LM v prachu, rozhodla opakovaná penalta

Teď trochu jinak, byli jste pod tlakem zejména ve druhém poločase. Viselo ve vzduchu, že soupeř jde za obratem?

„Hráli jsme celou dobu organizovaně. Kdyby si to soupeř vyloženě zasloužil, tak to přiznám, ale dlouhou dobu měl jen centry, nic víc pořádného. Věřil jsem, že postoupíme. A když jsem chytil tu první penaltu, nepřipouštěl jsem si už vůbec nic jiného. Jenže rozhodčí udělal tohle. Snažím se při penaltách opravdu hlídat, vím, kolik technologií kolem toho teď je. Dával jsem si majzla.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 65. Kaba, 84. Scholz, 88. Onyeka, 90+1. Dreyer Hosté: 3. Olayinka Sestavy Domácí: Hansen – Andersson, Sviatchenko (C), Scholz, Paulinho – Cajuste, Onyeka, Evander – Mabil, Kaba, Sisto. Hosté: Kolář – Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil (C) – Holeš – Olayinka, Stanciu, Ševčík, Provod – Masopust. Karty Domácí: Sviatchenko, Dreyer Hosté: Hovorka, Bořil Rozhodčí Skomina – Praprotnik, Klančnik – Obrenovič (všichni SVN) Stadion