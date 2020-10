Kráter po LM stírá odchod. O kolik Slavia přišla a jak Coufala nahradí?

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík to oznámil hned po nešťastné odvetě v Herningu, po prohře 1:4. Že děkuje Vladimíru Coufalovi, který odchází do West Hamu za bývalým spoluhráčem Tomášem Součkem, a že to bude stát šest milionů eur.

Pravý obránce „sešívaných“ by odešel tak jako tak, jak říkají zdroje Sportu. Každopádně tenhle prodej do velké části lepí díru za účast ve skupině Ligy mistrů, která červenobílým uletěla.

Ta by vynesla 15,25 milionu eur, tedy lehce přes 410 milionů korun. O takový balík se s Midtjyllandem hrálo.

Slavia ovšem tuhle štědrou odměnu i tak atakuje. Za vyřazení v play off Ligy mistrů posílá klubům jako bolestné pět milionů eur. K tomu 2,92 milionu eur za účast ve skupině Evropské ligy. A prodej Vladimíra Coufala. Na hromádce mají tedy „sešívaní“ jistých 13,92 milionu eur, přibližně 380 milionů korun. A přibudou ještě bonusy za koeficient, výnosy z prodeje televizních práv...

Od prostého bonusu za dobytí evropské elity se ten prvotní příjem tedy liší o nějakých třicet milionů korun. Nicméně veselejší by postup rozhodně byl, o tom žádná, protože zdroje Sportu se shodují, že pravý obránce „sešívaných“ by odešel tak jako tak, bez ohledu na výsledek odvety v Dánsku. A to by znamenalo celkový přísun peněz přesahující 570 milionů korun...

„Tahle sezona je v pohodě a z části i ta příští, zvlášť pokud by se od Nového roku třeba znovu rozjel prodej lístků,“ říká zdroj Sportu z blízkosti vršovického klubu.

I proto neváhá trenér Jindřich Trpišovský vyhlašovat, že klub chce ztrátu Vladimíra Coufala okamžitě vyřešit nákupem náhradníka. „Nejlépe dvou,“ říká dokonce. Stihnout to musí nejpozději do 5. října, kdy plošně končí přestupový termín.

Zase se mluví o tom, že by Slavia zkusila jako první oslovit Slovan Liberec, ze kterého zhusta čerpala přes léto. Příchody Michala Berana, Tomáše Malinského, Ondřeje Karafiáta a Jana Kuchty by teoreticky mohl doplnit Martin Koscelník, 25letý slovenský bek, který na severu kroutí svou třetí ligovou sezonu.

Případná druhá posila by ale mohla směřovat spíš do zálohy, to proto, že by se na svůj přirozený post pravého beka mohl ze středu pole vrátit Tomáš Holeš, typově celkem podobný hráč Vladimíru Coufalovi.

Čas vyprší o půlnoci 5. října. A je taky možné, že nepřijde nikdo.

SLAVIA A FINANCE Kolik mohla vydělat za postup do skupiny Ligy mistrů 412 milionů za postup 30 milionů jako bonus za tzv. desetiletý pohárový žebříček (Pokud by v žebříčku účastníků byla na posledním místě jako loni.)

+ případně dalších 30 za každý posun v žebříčku směrem vzhůru Další možné výdělky 73 vítězství ve skupině

24 remíza

256 postup ze skupiny Kolik vydělá za postup do skupiny Evropské ligy 214 milionů za postup Další možné výdělky 15 vítězství ve skupině

5 remíza ve skupině

13,5 postup ze skupiny