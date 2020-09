Trpišovský: Pro sudího byl asi problém jít k videu. Vysmál se nám do očí

Ale nejdřív k tomu prvnímu. Dá se taková porážka vůbec v klidu překousnout?

„Asi ne. Ještě když jsem viděl záběry té situace a následně záběr držení Kuchty tři minuty po té penaltě. A rozhodčí na mě na chodbě ještě po zápase ukazuje palec nahoru. Krutý souběh událostí... Bylo nám nějak po Kyjevě, nějak je nám teď. Teď se s tím člověk snaží nějak smířit, ale je to hodně složité.“

S rozhodčím Skominou jste to řešil hned na hřišti, vysvětloval vám, proč nechává penaltu opakovat. Mluvili jste spolu ale i po zápase, co všechno jste si řekli?

„Měl jsem možnost vidět ten screen, tak jsem se ho šel zeptat, co ho vedlo k tomu rozhodnutí. A on mi na to odpověděl, že mu to zavolal videorozhodčí, že on s tím nemá nic společného. Tak jsem se ho ještě zeptal, když jde o tak důležitý moment, proč neudělá těch padesát metrů a nejde se na to sám podívat. Odpověděl, že věří videu, a že je tam nulová tolerance od minulé sezony. Ale jestli je někdo takhle striktní, tak potom nechápu, proč ten samý člověk u videa nevidí držení Kuchty ve vápně. Jasně, Kuchtič tomu pomohl, za mě to taky žádný velký faul nebyl, ale támhle rozpitvává takovou situaci a na druhé straně ne. Říkal jsem mu, že se na to čtrnáct dní připravujeme, že jde o hodně, jestli je problém doběhnout padesát metrů k videu...“

Opravdu se choval takhle arogantně?

„Ti kluci tady naběhají třináct kilometrů za zápas, všichni se na to chystají, pro mě je to prostě nepochopitelné. Já to nechci omílat furt dokola, ale kdyby se šel podívat... Takhle se nám jen vysmál do očí. Je těžké přijmout takovou věc.“

O to, že se vůbec soupeř dostal poprvé k penaltě, se zapříčinil nešťastným odkopem Ibrahim Traoré, který se na hřišti po zápase rozbrečel. Co tomuhle momentu říkáte?

„Jasně, že jsme se do té situace dostali sami. Mohli jsme odkopnout balon, místo toho jsme si ho sami vrátili do vlastního pokutového území. Takový ale je fotbal. Ibra nám šel pomoct, vstoupil do toho dobře, udržel míče. Teď to nese jako všichni ostatní. Nedovedu si představit nic horšího než penaltu šest minut před koncem, kterou Ondra Kolář chytí, my jsme na druhé straně a ta situace se najednou vrátí zpátky. Jsem s týmem dlouho, v lize jsem pět let a ještě nikdy jsem neviděl hráče v takovém stavu. Ibra ví, že k tomu došlo po jeho odkopu, rád by to vzal zpátky, ale jsme jeden tým. Možná jsme měli ubránit už první gól, kdy měl Mabil při centru moc času...“

Je „pád“ do Evropské ligy nějaká rána do sportovních plánů?

„Vracíme se domů a čeká nás v neděli zápas v Ostravě, na který se musíme zkoncentrovat. Pak bude repre pauza, teď na to neumím odpovědět. Čas všechno vyléčí. Přijdou další zápasy a my se na ně musíme připravit. Všichni to musíme překousnout, v neděli to už nikoho nebude zajímat. Je na nás, abychom to prostě hodili za hlavu. Pak se zase rozběhne liga, český pohár, Evropská liga... Je kruté to kousat. Teď se modlím, aby přišel jeden, nebo líp dva hráči za Vláďu Coufala, kteří by atakovali základní sestavu, abychom měli možnost v Evropské lize uspět, dostat se na první, nebo druhé místo ve skupině a pokračovat na jaře, být v kontaktu s českou špičkou. Na to potřebujeme mít odpovídající kádr.“

Je odchod Vladimíra Coufala citelnou ranou?

„Vím, že West Ham tlačil, aby to bylo hotové už teď. Strašně to Vláďovi přeju, všechno si vydřel, pamatuju si, jak vypadal, když jsme přicházeli do Liberce, v jaké byl stavu. Vím, jak ho spousta lidí odsuzovala a dneska o něj bojoval klub z Premier League. Odchází další klíčový hráči, postupně nám z mužstva odchází velká kvalita.“

Čili musí přijít náhrada.

„Musíme někoho přivést, pevně doufám, že někdo přijde. Vláďa byl pilíř, hrál skoro všechno, je to obrovská ztráta, která navazuje na předchozí odchody. Na můj vkus už je toho strašně moc, těžko ale Vláďovi bránit. Musíme se teď ale zaměřit na to, abychom taky dokázali hráče přivádět. Prodáváme reprezentanty, klíčové hráče a v Evropské lize budeme mít ambice.“

Je možné, že by před koncem přestupového termínu odešel ještě někdo?

„Doufám, že ne, už toho bylo dost. Neumím si to představit. Sportovně s tím úplně nesouhlasím, ale ekonomická stránka je důležitá a pro Vláďu je to skvělá vizitka, pro celý klub.“