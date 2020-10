Pirlův debut v LM proti osudovému kouči. Věřil mu už v 15, staří žárlili

Hvězdná kariéra elegantního záložníka začala už před čtvrtstoletím. Pirlovi bylo teprve patnáct, když Mircea Lucescu, tehdejší hlavní kouč Brescie, řekl: Jdeš za námi do áčka! Mladému Andreovi se pak osobně věnoval. „Lucescu mi dával taktické a technické lekce, a vysvětloval mi, co musí profesionální hráč dělat,“ vzpomínal pak Pirlo. Mezi staršími hráči to ale neměl jednoduché, mnozí talentovanému záložníkovi záviděli a i na tréninku do něj často zajížděli ostrými skluzy.

Lucescu ale svému pokladu věřil. „Dejte balón Pirlovi! Ví, co má dělat,“ říkával na trénincích. Dokonce se pokusil vyjednat povolení, aby mladičkého záložníka mohl nasadit v Serii A, to bylo ale zamítnuto a Pirlo si musel počkat do května 1995, kdy už mu bylo šestnáct. Brescia v tu dobu byla v lize poslední a nakonec sestoupila. Lucescu odešel v únoru, když byla ještě nějaká šance na záchranu, a tým bez něj prohrál všechna zbývající klání do konce sezony. Svého oblíbeného svěřence tak v oficiálním zápase nakonec nevedl.

Rád jej ale dával do sestavy v přátelácích, což jim nakonec oběma zařídilo zajímavé angažmá. „Brescia jednou organizovala utkání s rezervou Interu. Skončilo bez branek, ale Pirlo vyčníval. Massimo Moratti (tehdejší majitel a předseda) se do něj zamiloval a rozhodl se ho podepsat,“ vzpomínal rumunský kouč.

Nakonec se v Interu sešli oba. Pirlo pomohl vytáhnout Brescii zpět do Serie A a na San Siro se stěhoval v létě 1998. V prosinci téhož roku dorazil i Lucescu, který nahradil oblíbeného Gigiho Simoniho. Spojení ale vydrželo jen 14 zápasů. „Tisk tehdy nebyl zrovna na mé straně, navíc pak Inter oznámil, že od léta bude trénovat Marcello Lippi,“ vzpomínala legenda Dinama Bukurešť.

Úterní Liga mistrů na O2 TV Sport Moderátor Libor Bouček přivítá ve studiu jako hosty Vladimíra Šmicra , vítěze Ligy mistrů, a Miroslava Jirkala, známého fotbalového experta a trenéra. Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal nabídnou všechny úterní duely z Ligy mistrů v přímých přenosech.

Ani Pirlo se v Interu moc neohřál, nastupoval sporadicky a po hostováních v Reggině a Brescii byl prodán k největším rivalům, AC Milán. Tam se z něj, pod vedením Carla Ancelottiho, stala superstar, co „rossoneri“ dovedla ke dvěma titulům a stejnému počtu triumfů v Lize mistrů. A Morratti a spol. si mohli rvát vlasy, koho si nechali ujít…

Lucescu našel štěstí jinde než v Itálii. V turecké lize vedl Galatasaray i Besiktas, s oběma získal titul. Na Ukrajině dostal na povel Šachtar Doněck, a vybudoval z něj giganta, který posbíral osm titulů a v roce 2009 triumfoval i v Poháru UEFA. Dokonce se v roce 2012 pokusil Pirla na Ukrajinu přivést. „Bude to těžké, ale musíme to zkusit,“ řekl tehdy. Hvězdný záložník nakonec zakotvil v Juventusu, kde slavil čtyři další Scudetta, a kariéru uzavřel v americké MLS coby hráč New York City.

Teď se na Ukrajině přece jen potkají, i když v dost jiné roli, než si rumunský stratég představoval. Lucescu je od léta trenérem Dynama Kyjev, což mimochodem vyvolalo ohromné protesty tamních fanoušků kvůli jeho letitému spojení s největším rivalem, Šachtarem. Zkušený kouč prý zvažoval rezignaci, nakonec ale na svém místě zůstal. Dnes večer se v 75 letech stane nejstarším trenérem v historii Ligy mistrů, když na Olympijském stadionu v Kyjevě uvítá Juventus, kde od léta vládne trenérský novic Pirlo.