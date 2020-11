Hattrick nováčka Liverpoolu. Tlačí na Firmina, přezdívku mu zakázali

Při demolici Atalanty ukázal své největší přednosti: přímočarost, obrovskou rychlost, skvělou práci oběma nohama a klid v zakončení. Právě proto ho na sever Anglie za 41 milionů liber (1,22 miliardy korun) kupovali. Ve 23 letech se Diogo Jota přidal do exkluzivního klubu teď už deseti střelců, kteří nasázeli za Liverpool v Lize mistrů hattrick. A Roberto Firmino přes hodinu sledoval jeho galapředstavení z lavičky.

„Hraju za nejlepší tým ve své kariéře. Nevím, jestli je to nejlepší moment v mém životě, kvůli gólům na hřišti jsem. Mám radost, co víc jsem si mohl přát, než dát hattrick v Lize mistrů,“ prohlásil Jota.

„Z dobrých výkonů mě hlava nikdy nebolí,“ odmítl otázku na sestavu příští zápas Jürgen Klopp. „Ale svět je někdy opravdu zlé místo, někdo září a okamžitě mluvíme o jiném hráči, který hrál snad 500 zápasů v řadě. Nebýt Firmina, ani v Champions League nejsme, ale teď musím vysvětlovat, proč nehraje,“ posteskl si.

Právě Brazilec na Jotovu skvělou formu doplácí. V aktuální sezoně dal jediný gól, zatímco o šest let mladší Portugalec po rychlé aklimatizaci po přestupu z Wolves vtrhl do střeleckých statistik jako velká voda. Poslední čtyři zápasy „Reds“ rozhodl vítězným gólem, v Itálii po něm přidal ještě další dva zásahy. V dobrém na něj nevzpomíná ani exslávistické duo Coufal – Souček v dresu West Hamu. Není třeba připomínat, kdo je za 20 minut na hřišti stihl obrat o fantastický bod.

„Tvrdě jsme o něj bojovali a je to výjimečný talent. Má rychlost, fyzičnost, techniku, je obounohý. Je mnohem lepší, než jsem si myslel, to je opravdu působivé," chválil Klopp.

Přitom nebýt jednoho velkého kariérního zvratu, mohl Diogo José Teixeira da Silva (jak se Jota jmenuje celým jménem) zářit někdo úplně jinde. Už před čtyřmi lety ho s pověstí zázračného dítěte vykoupilo z klubu jeho mládí Paços Ferreira Atlético Madrid, jenže za dva roky, co mu patřil, neodehrál v jeho barvách ani minutu.

„Atleti“ ho obratem poslali na hostování do Porta, kde nejen začal sbírat první góly v Lize mistrů, ale také poznal klíčové muže pro další kariéru: kouče Nuna Espírita Santa a záložníka Rúbena Nevese, se kterým se stali velkými kamarády. A protože patří do stáje mocného manažera Jorgeho Mendese, jeho cesta se obrátila směrem za kanál La Manche.

V roce 2017 se totiž naplno rozjel Mendesův projekt přeměny Wolverhamptonu na místo první štace talentovaných Portugalců na Ostrovech. Nuno Espírito Santo byl jmenován vlčím manažerem a hned v první várce si přivedl právě dvojičku Neves – Jota.

„V Portugalsku můj postup hodně lidí nechápalo,“ vzpomínal Jota na přesun z top klubu v Portugalsku do druhé anglické ligy. „Podporovala mě jen rodina a pár lidí, co mi opravdu rozumělo, ale teď už to chápou všichni.“ První rok v Anglii byl ještě formou hostování z Madridu, po 18 gólech a šesti asistencích už se za něj postupující Wolves nebáli dát 14 milionů liber…

Dál pálil i v Premier League a Evropské lize, kam se Wolverhampton s portugalskou kostrou dostal, v nejvyšší anglické soutěži má aktuálně bilanci 19 gólů v 72 zápasech, z toho poslední tři už za Liverpool. Jedinou komplikací se zdá být jeho přezdívka „Jota“. Vedení anglické ligy mu ji totiž zakázalo používat, takže nad číslem 20 má napsáno „Diogo J“, což je trošku švejkovina, protože písmeno J Portugalci hláskují jako „Jota“.