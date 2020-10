Jak se z Ronaldova agenta stal vládce Anglie: balík z podílů i „vlastní“ klub

Fotbalová kariéra mu nevyšla, s prvním klientem si plácl po pokecu v baru. Od té doby stihl nabrat portfolio superhvězd v čele s Cristianem Ronaldem a jen za letošní léto z klubů v Premier League vytáhl půl miliardy korun na bonusech. To je Jorge Mendes - portugalský byznysmen, který patří k nejmocnějším mužům světového fotbalu.

Mendes měl ambice stát se slavným fotbalistou, kluby napříč Portugalskem ho ale odmítaly. Nakonec si otevřel bar, ve kterém po čase potkal chlapíka jménem Nuno Espírito Santo. Díky němu zjistil, že co nemá v noze, má v hlavě... Mladého brankáře vzal pod svá křídla a stal se jeho agentem. Našel mu angažmá ve Vitórii Guimaraes a zařídil i jeho přestup do španělského Deportiva La Coruňa.

Od té chvíle uteklo skoro pětadvacet let. Mendes, nyní už pod hlavičkou své firmy Gestifute, má pod palcem 122 klientů - hráčů, ale i trenérů. Největším klenotem v jeho pokladnici je samozřejmě Cristiano Ronaldo. Pětinásobný držitel Zlatého míče si Mendese dokonce váží natolik, že mu v roce 2015 jako svatební dar koupil vlastní ostrov.

Nejoblíbenějším působištěm 54letého byznysmena je ale jednoznačně Anglie. V roce 2004 řídil přesun Josého Mourinha z Porta do Chelsea a lifroval mu do kádru portugalské hráče Ricarda Carvalha, Paula Ferreiru či Tiaga. O Mourinha se stará dodnes, „The Special One“ je jedním ze dvou trenérů, které Mendes v Premier League zastupuje.

Tím druhým není nikdo jiný než jeho první klient Nuno Espírito Santo, který přes Valencii či Porto našel svůj domov ve Wolverhamptonu. Právě Wolves jsou Mendesovým velkým projektem, on sám je totiž sportovním poradcem bohatých majitelů, čínské firmy Fosun. „Je dobrým přítelem našich šéfů, poslouchají jeho názory a rady,“ řekl už v roce 2017 tehdejší klubový ředitel Laurie Dalrymple.

V kádru ligové komety je kromě trenérského štábu hned sedm jeho hráčských klientů: Ruben Neves, Nelson Semedo, Daniel Podence, Rui Patricio, Pedro Neto, Joao Moutinho a Vitinha. Donedávna mezi ně patřil i Diogo Jota, Mendes se ale postaral o jeho posun do Liverpoolu. Anglický mistr za 23letého křídelníka vysázel 41 milionů liber. Zkušený manažer si zařídil i podíl z přestupu talentovaného útočníka Fábia Silvy do Wolves, ačkoli vůbec není jeho agentem!

To samé léto Mendes dohlížel i na rekordní nákup Manchesteru City, který zaplatil 64,3 milionu liber za jeho klienta, stopera Rubena Diase z Benfiky Lisabon. Sám agent si z toho ukrojil hezký podíl ve výši 6,1 milionu liber. Celkově podle zdrojů portugalského deníku The Ball na osobních bonusech za přestupy do Premier League jen za právě skončené přestupové období vyinkasoval 20 milionů eur, tedy zhruba 520 milionů korun. Slušný letní výdělek...

Navíc, ačkoli oficiálně nemá žádného svého hráče v Manchesteru United, je to právě on, koho klubový boss Ed Woodward pověřil jednáním o potenciálním příchodu Jadona Sancha z Borussie Dortmund. Vzhledem k tomu, že cenovka anglického talentu výrazně převyšuje 100 milionů liber, kouká z toho pro Mendese další moc zajímavý podíl, pokud se přestup skutečně upeče.

Suma sumárum - pokud se v Evropě chystá velký transfer, je dost dobrá šance, že se o něj stará Jorge Mendes. Obzlášť, pokud jde o přesun do Premier League. Vypadá to, že jeho vliv na nejslavnější fotbalovou ligu bude jen sílit.