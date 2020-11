Krmenčík nedal, Bruggy poznaly sílu. „Vtip“ Haaland dává góly i poslepu!

Dostane možnost a udeří. Oslavil teprve dvacet let, nicméně na hřišti už připomíná zkušeného predátora. Erling Haaland rozhodl dvěma brankami úterní duel s Bruggami, s šesti góly vede pořadí kanonýrů v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Na německé půdě dostal od začátku prostor i Michael Krmenčík, český forvard ale svou nejslibnější možnost v úvodu utkání nevyužil.

Norský šutér udeřil poprvé už v 18. minutě. Využil rozhozené obrany soupeře, v plné rychlosti naběhl do vápna a levačkou skóroval. Suverénní byl i ve chvíli, kdy dostal do sítě odražený balon od belgické obrany. Haaland proti Bruggám skóroval ve dvou zápasech čtyřikrát, z posledních čtyř zápasů vyšel s bilancí devíti branek. Ve dvaceti letech dechberoucí, fascinující.

„Je to jeden z nejlepších týmů v Evropě, řadím tenhle Dortmund hodně vysoko,“ pověděl po prohře 0:3 zkušený záložník Brugg Hans Vanaken. „Mají útočníka, který dává góly poslepu. Proměnil hned první šanci, jakmile jde sám na brankáře, je to pro něj téměř bingo,“ pokračoval 28letý Belgičan.

Haaland vyšvihl opět skvělý výkon. Neskutečně silný v soubojích, výbušný, rychlý, v levé noze má dynamit. A to chladnokrevné zakončení... „Ten kluk je neskutečný. Dal šest gólů v posledních dvou zápasech a mnoho dalších v těch předešlých. To je snad vtip. Momentálně je jedním z nejlepších útočníků na světě, je fantastické hrát s ním,“ pravil teprve sedmnáctiletý záložník Borussie Jude Bellingham, který v úterý odehrál celé utkání. Podobně mluvili i jeho další parťáci.

Na druhé straně ofenzivy dostal velkou možnost Michael Krmenčík. Český reprezentant vyběhl na Vestfálský stadion v zahajovací sestavě jako jeden ze dvou hroťáků. Hlavně v úvodu se snažil velmi aktivně, dostal se i do slibné možnosti. Jenže za stavu 0:0 mířil levačkou zcela nepřesně.

„Nemůžeme říct, že jsme to nezkusili. Měli jsme první šanci, do které se dostal Michael. Kdyby tady skóroval, nikdo neví, jak by pak zápas probíhal. V Lize mistrů proti takovým týmům musíme využít podobné příležitosti, což se nám nepovedlo,“ komentoval snažení belgického mistra kapitán Vanaken.

Krmenčíkovi nešla upřít ohromná snaha, při napadání stoperů naběhal spousty sprintů. Scházela mu ale větší podpora spoluhráčů a když už se ve slibném prostoru ocitl, nevyužil jej. „Dortmund ukázal, že patří mezi pět nejlepších celků v Evropě. Když proti takovým týmům chceme uhrát lepší výsledek, musíme skórovat ze sebemenší šance, do které se dostaneme. Ale ani v obraně jsme dneska neodvedli to nejlepší,“ hodnotil zápas trenér Philippe Clement.

Bruggy uhrály ve čtyřech zápasech čtyři body, ve skupině F jim patří třetí příčka za Dortmundem a Laziem. V závěrečných dvou zápasech skupiny (Zenit, Lazio) stále mají naději na postup.