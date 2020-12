Klopp chválil talent: TOP! Jarošův konkurent jako tah na presink Ajaxu

Caoimhin Kelleher. Nebude to možná lehké, ale tohle jméno si zapamatujte. 22letý brankář Liverpoolu dostal při zranění jedničky Alissona v brance přednost před zkušeným Adriánem i mladším českým kolegou Vítězslavem Jarošem a naskočil do zápasu Ligy mistrů proti Ajaxu Amsterdam. Výsledek? Čisté konto při výhře 1:0 a zasloužená chvála z úst nadšeného Jürgena Kloppa.

Alisson se řadí do až příliš početné plejády hráčů na marodce, Jürgen Klopp tak musel vybírat, kdo se proti ambicióznímu Ajaxu postaví místo něj. Ve hře byl i český 19letý talent Vítězslav Jaroš, který ale stejně jako velezkušená dvojka Adrián nakonec usedl na lavičku. Mezi tyčemi na žlutém dresu svítilo nezvyklé číslo 62, nastoupil Caoimhin Kelleher.

„Bylo jednoduché se rozhodnout pro Caoimhina, protože si šanci zaslouží. Ale zároveň bylo složité posadit Adriána, protože pro nás vychytal dost čistých kont, měl skvělou minulou sezonu, zářil v Superpoháru,“ vysvětlil Jürgen Klopp, jak došel k rozhodnutí nasadit 22letého Ira.

Ten rozhodně nezklamal. K výhře 1:0 pomohl čtyřmi úspěšnými zákroky. Ten nejdůležitější si nechal na samotný závěr, v 88. minutě předvedl parádní reflex, když se vymrštil proti hlavičce Klaase-Jana Huntelaara. „Top. Top, top, top,“ opakoval Klopp pořád dokola, když se jej novináři po zápase dotázali na Kelleherův výkon.

„Odvedl opravdu dobrou práci. Potřebovali jsme všechny jeho schopnosti - je to top talent, skvělý fotbalista, má skvělé zákroky,“ řekl německý kouč a dodal, jak irský brankář zapadl svým herním stylem. „Potřebovali jsme ho proti presinku Ajaxu. Jeho nákopy do volných prostorů a takové věci. V tom je vážně dobrý. Samozřejmě, nakonec jde hlavně o to, aby nepustil žádný míč do sítě, a i to zvládl minimálně dvakrát naprosto výjimečným způsobem. Věřím, že po dnešním zápase bude buď spát sladce, nebo vůbec, ale určitě si užije obojí,“ usmíval se Klopp.

Kelleher, mládežnický reprezentant Irska, je součástí Liverpoolu od roku 2015. První start za áčko si připsal čtyři roky poté při pohárové výhře 2:0 nad MK Dons. Celkově nasbíral čtyři starty v anglických pohárech a jeden v Lize mistrů, v Premier League na svou šanci stále čeká.