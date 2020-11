Klopp po výbuchu bez střely na branku zuřil: Premier League páchá zločin

„Nebyl to dobrý zápas. Oba týmy toho moc nevytvořily, dokud jsme dvakrát neinkasovali. Zaslouženě jsme v náročném duelu prohráli. Rozhodčí nepřerušoval moc hru a o to je to pro obě strany obtížnější. Bylo to neuvěřitelně intenzivní utkání, v němž potřebujete nějaké přestávky,“ řekl německý kouč po zápase televizní stanici BT Sport.

Klopp nechal ve středu na lavičce například Dioga Jotu, který v Bergamu dal hattrick. Když se jej a další trojici opor Roberta Firmina, Andyho Robertsona a Fabinha chystal poslat na hřiště, vstřelil Josip Iličič gól na 0:1.

„Pro hráče, kteří dlouho nehráli od prvních minut, to bylo náročné. Nenašli jsme bohužel způsob, jak dát gól, tak jsem se rozhodl střídat. A v tom jsme dostali první gól. Měli jsme tam povedené chvíle, ale nevytvořili jsme si skutečné šance. To se může stát i jiným týmům,“ podotkl Klopp.

Liverpool nezvládl domácí souboj s Atalantou a o postup ze základní skupiny Ligy mistrů bude muset zabojovat ve zbývajících dvou kolech







Naštvalo jej však, že sestavu musel uzpůsobit sobotnímu duelu anglické ligy v Brightonu, který se hraje od 13:30 SEČ. „Nařídili nám, abychom šli v sobotu hrát ve 12:30 (anglického času), což je téměř zločin. To nemá nic společného s fotbalem, gratuluji vám. Palec nahoru před mým týmem, nemáme žádná zranění a v sobotu jdeme znovu na věc,“ dodal kouč Liverpoolu ironicky na adresu vedení Premier League.

„Chlapci jsou zklamaní, frustrovaní, ale nemáme čas. Je to teď jen o tom dát se dohromady, abychom byli na ligový zápas čertství a šli znovu do toho,“ navázal Klopp.

Také kapitán „Reds“ James Milner byl zklamán předvedenou hrou týmu, přesto věří, že se Liverpoolu povede postoupit příští úterý po domácím zápase s Ajaxem.

„Nešlo nám to. Víme, že to byl špatný výkon a že jsme byli docela bezradní. Řada hráčů spolu ještě nikdy nehrála, ale nedá se nic dělat, máme nabitý program. Někdy se musíte pokusit vyhrát, aniž byste měli k dispozici to nejlepší, nebyli jsme na to ale dost dobří,“ přiznal čtyřiatřicetiletý univerzál.

„Stále vedeme tabulku, takže se musíme vzchopit a příští úterý na to vlétnout. Věřím, že tenhle zápas rychle přejdeme, protože nás teď čeká spousta zápasů. Postup máme ve svých rukách, jen se musíme zlepšit,“ doplnil Milner.