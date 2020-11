Klopp prosí: Tuhle změnu fotbal potřebuje. Prozradil, proč je úspěšný

„Moje angličtina není dost dobrá, abych popsal, co se mi honilo hlavou. Když přišel šéf našich fyzioterapeutů, bylo jasné, že je Joeova situace vážná. Zranění jsou součástí práce hráčů a manažerů, pořád se bojíte, že přijdou. Zeptejte se mé paní, jak se tvářím při reprezentačních přestávkách,“ začal Jürgen Klopp svoji telekonferenci s Daily Mailem.

Šampiony Premier League na začátku sezony trápí série zranění, hlavně v defenzivě. Dlouhodobě jsou mimo Joe Gomez, Virgil van Dijk, Fabinho a Trent Alexander-Arnold. Ze záložníků jsou na marodce Alex Oxlade Chamberlain a Thiago. A do toho všeho byl Mohamed Salah pozitivně testován na koronavirus a jistá není ani situace okolo Jordana Hendersona.

„Virgilovo zranění nebylo kvůli intenzitě hry, ale kvůli velmi divnému rozhodnutí jedné osoby,“ narazil Klopp na zákrok Jordana Pickforda. „Ale Joeovo je zaviněno náročností sezony, toho se musíme bát," rozohnil se.

Manažer Liverpoolu dlouhodobě bojuje o snížení zátěže špičkových hráčů. Vloni patřil mezi hlavní zastánce aspoň kraťoučké zimní přestávky v Premier League, jenže letošní koronavirový ročník je ještě nahuštěnější. Částečným řešením by mohlo být ustálení zvýšeného počtu pěti střídání. Oproti konci minulého ročníku se povolený počet náhrad v Anglii zase snížil.

„Celý svět se mění, ale dvě věci zůstaly stejné. Počet zápasů v Premier Leaue a tři střídání a o tom musíme mluvit. Před sezonou si někteří lidé mysleli, že to bude výhoda pro velké kluby, ale teď jsme měli schůzku s manažery a šest jich změnilo názor. V jiných zemích to taky udělali, třeba Itálie má taky velkokluby a i ty menší řekly, že pět náhradníků potřebují,“ vysvětluje a prosí o jednání s vedením ligy i televizními stanicemi.

„Nejde o mě, nejde o Liverpool, ale o blaho hráčů. Ale ti vždycky řeknou, že jsou v pohodě, dokud nejsou zranění. Věda říká, že na vzpamatování se po zápase je potřeba asi 72 hodin. A my hrajeme ve středu Ligu mistrů a pak v sobotu ve 12:30. Prosím, pomozte nám, musíme to řešit teď. Vím, že jsou důležitější věci, ale nemůžete ignorovat malé problémy kvůli těm větším.“

I kvůli nahuštění programu se letos dá očekávat mnohem vyrovnanější sezona než obvykle. V posledních letech týmy vyhrávaly s velkým náskokem, předloni dokonce Citizens jako první v historii získali 100 bodů, to podle Kloppa tentokrát nehrozí.

„Tolik výher v o čtyři týdny kratší sezoně? Vypadá to nemožně, už 87 bodů vypadá nedosažitelně. Jestli letos obhájíme titul, bude to velký úspěch. Možná větší než posledně. Ale to mám na Premier League rád, je tolik kandidátů na titul, tenhle rok vlastně 8,“ řekl, aniž by jmenoval. „Měli jsme jeden výjimečný zápas (prohru 2:7 s Aston Villou) a z toho jsme se poučili, ale jinak start není tak špatný." Po výhře na Leicesterem 3:0 jsou navíc Reds už druzí se stejným bodovým ziskem jako Tottenham.

Rozhovor pro Daily Mail vedl Jamie Redknapp, který hrál za Liverpool dlouhých 11 let. I proto si mohl dovolit nevšední otázku: Proč jste tak dobrý manažer?

„Podařilo se mi dát dohromady skvělé lidi. Rád poslouchám, rád se zajímám. A jsem dobrý v tom, že je nechám růst. To ze mě udělalo manažera, jakým jsem, jinak to neumím,“ odpovídá Klopp.

„V několika věcech jsem dobrý, ale v ostatních jsou lepší ti, kteří se mnou pracují. A já jsem dost chytrý na to, abych si nechal poradit. V životě jsem vedl tři kluby. V Mohuči možná nebyli tak slavní hráči, ale byla to neuvěřitelná skupina. V Dortmundu kluci létali, to nebylo kvůli mně, možná to bylo dobré načasování. A teď v Liverepoolu? Jak mohu udělat Van Dijka, Maného, Firmina a všech lepší lidi? Nemůžu. Nechám je být dobrými lidmi,“ schválí své současné hvězdy. „A nakopu jim zadek, když nebudou dost běhat.“