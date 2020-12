Inter přežil drama, rozhodl těsný VAR. Měl to být gól, zlobil se kouč soupeře

Na německé půdě potřebovali vyhrát, jinak by jejich pohárové účinkování skončilo už na podzim. Fotbalisté Interu svůj úkol zvládli a proti Mönchengladbachu zvítězili 3:2, byť domácím vyrovnávací branku neuznal sudí po shlédnutí videa a konzultaci s VAR kvůli těsnému ofsajdu. Podle trenéra hostů Antonia Conteho by si před úterními zápasy nikdo nevsadil, že jeho Inter ještě může postoupit do osmifinále Ligy mistrů. Po další nečekané výhře Šachtaru Doněck 2:0 nad Realem Madrid ve skupině B si ale italský kouč myslí, že Inter do play off soutěže přece jen projde.

Jednapadesátiletý Conte si ale uvědomuje, že vedle výhry nad Šachtarem bude příští středu potřebovat i pomoc od jednoho z dvojice Real - Mönchengladbach, jejichž zápas nesmí skončit remízou. V tom případě by postoupily oba jmenované týmy a na Inter by už potřetí za sebou čekala účast v play off Evropské ligy.

„Jsme naživu, porazili jsme lídra tabulky. Můžu poděkovat hráčům, že dokážou být spolehliví i v těch nejtěžších chvílích. Gladbach má teď vynikající formu jak v bundeslize, tak v Lize mistrů. Pokud nejste silný tým takticky, fyzicky a co se týká charakteru, nevyhráli byste tu,“ řekl Conte televizní stanici Sky Sport Italia.

„A my jsme všechno splnili a absolutně jsme si tu zasloužili vyhrát. Upřímně bychom se ale mohli příště vyhnout tomu, abychom ke konci tolik trpěli,“ uvedl Conte k situaci z 83. minuty, kdy útočník Borussie Alassane Pléa zkompletoval hattrick, sudí ale branku na 3:3 po shlédnutí videozáznamu neuznali kvůli ofsajdovému postavení spoluhráče Breela Embola.

Gól na 3:3 měl být uznán, soudí německý kouč

Právě Pléa v nastavení první půle vyrovnal, což donutilo Conteho o přestávce zareagovat. „Přiznat si, že byl po gólu na 1:1 konec, by nás mohlo zabít. Udělali jsme chybu, ale chlapci v tu chvíli potřebovali moji podporu. Řekl jsem jim, že musíme pokračovat a znovu najít kvalitu, kterou jsme měli na začátku hry. A za to pak byli odměněni,“ konstatoval kouč Interu.

„Situaci ohledně postupu sice stále nemáme ve svých rukou, přesto půjdeme do zápasu s Šachtarem s cílem vyhrát a pak už budeme muset doufat, že ten druhý duel někdo vyhraje,“ dodal Conte.

Vedle Pléy vstřelil dva góly i útočník Interu Romelu Lukaku a jeho zásahy v 64. a 73. minutě byly klíčové. „Prožívám v Interu nejlepší rok a půl mé kariéry. Jsem jen jedním z 25 hráčů, kteří jsou často mnohem zkušenější než já. Chci jen pomoci týmu vyhrát, to je to, o co se v každém zápase snažím,“ uvedl sedmadvacetiletý belgický útočník.

„Za stavu 3:1 jsme je měli dodělat, nakonec jsme ale měli štěstí, že VAR vyrovnávací gól kvůli ofsajdu odvolal. Je zde mnoho mladých hráčů a ti se zlepšují. Kéž bychom dostali šanci se předvést i v play off,“ přál si Lukaku.

Naopak kouč Borussie Marco Rose po zápase nemohl pochopit, že rozhodčí Pléův gól na 3:3 neuznali. „Breel nebyl v situaci, kdy bránil gólmanovi ve výhledu, ten gól měl být uznán. Ale nemá smysl si stěžovat. Znovu jsme ukázali, že si zasloužíme postoupit. Příští týden to musíme v Madridu potvrdit, bude to pro nás finále. Máme nejlepší výchozí pozici ze všech, stačí nám bod, ale pojedeme tam vyhrát,“ řekl Sky Sports odhodlaně Rose.

