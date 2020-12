Realu Madrid hrozí konec v Evropě. Kdo by mohl nahradit Zidana?

Třináctkrát ovládl Real Madrid slavnou Champions League. Žádný jiný klub se nedostal ani na deset triumfů. Jenže to je minulost. Aktuálně je však evropský král na kolenou. Po porážce se Šachtarem Doněck (0:2) si značně zkomplikoval cestu ze skupiny.

Když se madridská výprava chystala k odletu do Kyjeva, většina kádru měla na ukrajinskou metropoli hezké vzpomínky. Na národním stadionu v roce 2018 „los blancos“ dokonali vítězný hattrick v Champions League, když porazili Liverpool 3:1.

Jenže středeční comeback žádné déjà vu nepřinesl. Real proti Šachtaru, který používá kyjevskou arénu jako dočasný azyl, stejně jako doma v Madridu propadl. Připsal si druhou prohru ve skupině a celkem třetí ztrátu bodů.

Reálně hrozí, že pokud „Bílý balet“ nezvládne poslední zápas s Borusií Mönchengladbach, může jej potkat první vyřazení ze skupinové fáze Champions League. Dosud se španělský velkoklub dokázal probít dál ve všech 24 případech. Naposledy se mu to nepovedlo v sezoně 1996/97, kdy se nekvalifikoval do soutěže a odmítl se účastnit Intertoto Cupu.

„Totální krize,“ rýpl si katalánský deník Sport. „Real chce vyhodit Zidana,“ přisadil El Mundo z Madridu. „Trenérova pozice je v ohrožení,“ vyjela s opatrným titulkem jindy nekompromisní Marca.

Ano, rodák z Marseille má co napravovat. „Bílý balet“ z posledních 15 zápasů prohrál hned pět duelů. Jen pro připomenutí – v cele minulé mistrovské sezoně měl klub na kontě jen sedm proher.

Zatímco však doma se Šachtarem (2:3) to ze strany Realu byl totální propadák, v odvetě si Benzema a spol. nevedli zle.

Ukrajinský celek neměl v prvním poločase střelu na branku a hosté se tlačili do zakončení. „Nezasloužili jsme si prohrát,“ komentoval dění trenér Zidane. „První poločas byl dobrý. Na rozdíl od Šachtaru jsme si vytvořili šance, ale nevstřelili jsme gól. A to je pro nás v posledních zápasech největší problém,“ uvedl Toni Kroos. „Po inkasované brance jsme znervózněli. Momentálně je pro nás v těchto situacích složité reagovat na výsledek,“ doplnil ho další zkušený matador Luka Modrič.

Ačkoliv média spekulují o Zidanově konci, klubová legenda jej zatím nemá v plánu. „Rozhodně neodstoupím, to vůbec," prohlásil bezprostředně po porážce s ukrajinským mistrem. „Určitě mám sílu na to, abychom tuhle situaci zvládli, a dám do toho všechno. A stejně tak i hráči," dodal.

Zprávy z Madridu jsou všelijaké. Média se předhání, kdo fanouškům přinese větší senzaci. Zřejmě tou největší je možný příchod Mauricia Pochettina, který by Zidana na lavičce nahradil. Španělská média i fanoušci na sociálních sítích nejvíce zmiňují právě jméno argentinského trenéra, který naposledy vedl Tottenham. Ve Španělsku to velmi dobře zná. V Espanyolu Barcelona hrál a v letech 2009-2012 jej i trénoval. Plusy si získal i prohlášením o slavnějším katalánském celku.

„Než abych jednou vedl Barcelonu, to se radši vrátím domů do Argentiny a budu pracovat na mé prasečí farmě.“ Mezi možnými kandidáty je údajně i klubová legenda Raúl González, který momentálně vede rezervu Realu. V úvahu by připadali i jiní bývalí hráči klubu. Například Xabi Alonso, jenž trénoval v mládeži Realu a momentálně je úspěšný s béčkem Realu Sociedad. Dřív se také spekulovalo o zapojení Gutiho.

Vše ale nasvědčuje tomu, že osmačtyřicetiletý Francouz u kormidla zůstane. Naděje na postup do jarní fáze stále žije. A také proto, že klub bojuje s rozsáhlou marodkou (Ramos, Hazard, Valverde, Carvajal, Jovič či Odriozola), v létě neměl prostředky na nákup nových hráčů a Zidane po svém návratu vyhrál La Ligu a Španělský superpohár.

Los mu situaci každopádně neulehčuje. Kromě důležité bitvy s Gladbachem jej o víkendu čeká výjezd do Sevilly a za týden je na programu madridské derby s Atlétikem. „Už několikrát jsme ukázali, že když jde do tuhého, umíme vyhrát,“ vzkázal ale všem pochybovačům Modrič.

Scénáře Realu před posledním zápasem v Lize mistrů

Postup

- Když porazí Gladbach a Šachtar nevyhraje s Interem, obsadí Real první místo. Pokud ukrajinský celek zvítězí, na španělského šampiona zbude druhé místo.

- K postupu by Zidanovi a spol. stačila i plichta. Pak však musí věřit, že Inter porazí Šachtar a Real postoupí z druhého místa, protože má lepší vzájemný zápas s italským týmem.

Přesun do Evropské ligy

- Pokud Real prohraje s Gladbachem a Inter neporazí Šachtar, přesune se španělský gigant do Evropské ligy.

- To samé platí pro případ, že Real uhraje v posledním zápase stejně bodů jako Šachtar.

Konec

- Jestliže Real v posledním duelu skupiny nevyhraje a Inter porazí doma Šachtar, poprvé v historii Ligy mistrů si španělský klub nezajistí postup do vyřazovací fáze.