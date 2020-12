Matematika Ligy mistrů: o život jde Realu, Manchesteru a PSG

V Lize mistrů jde o život i gigantům jako je Real • FOTO: koláž iSport.cz

Je to o nervy. Real Madrid, Manchester United a PSG budou hrát v posledních zápasech skupin Ligy mistrů o přežití, jejich „béčko“ a „háčko“ jsou zašmodrchané až hrůza. Kromě toho se chystají tři přímé souboje o postup do osmifinále. Deník Sport detailně popisuje krkolomnou situaci a všechna východiska příštího týdne.

Skupina B – Hra o Real Madrid

Jestli nevíte, kdy naposledy chyběl slavný Real ve vyřazovacích bojích Ligy mistrů, je to úplně v pořádku. Odpověď? Od sezony 1995/96 se nepřetržitě jarního play off účastní, přičemž hned třináctkrát se dostal aspoň do semifinále. Teď mu hrozí vyřazení rovnou v základní skupině.

Zbývá odehrát: Real-Gladbach, Inter Šachťar.

Gladbach postoupí, když...

... aspoň remizuje s Realem.

... může i prohrát, ovšem v tom případě by musel Šachťar remizovat s Interem. Gladbach by pak postupoval díky lepšímu vzájemnému zápasu se Šachťarem.

Šachťar postoupí, když...

... porazí Inter.

... může i remizovat, ale v tom případě nesmí Real vyhrát nad Gladbachem. Pak by totiž Real vyhrál skupinu a Šachťar by odsunul na třetí místo horší vzájemný zápas s Gladbachem.

Real postoupí, když...

... porazí Gladbach.

... může i remizovat, ale v tom případě musí Inter vyhrát nad Šachťarem. Real by pak postupoval z druhého místa před Interem díky lepším vzájemným zápasům.

Inter postoupí, když...

... porazí Šachťar a zároveň zápas Realu s Gladbachem neskončí remízou. Buď by na body přeskočil Real, nebo na vzájemný zápas Gladbach.

SESTŘIH LM: Šachtar - Real 2:0. Doněck skolil giganta i napodruhé

Skupina H – Manchester United, nebo PSG?

Turecký Basaksehir si sice užil nezapomenutelnou domácí výhru nad Manchesterem United, přesto už je po pátém kole ze hry o postup do osmifinále. O ten už se rvou jen ti velcí seřazeni všichni svorně na devíti bodech.

Zbývá odehrát: Lipsko-United, PSG-Basaksehir.

United postoupí, když...

... neprohrají v Lipsku. Jakmile prohrají, dál půjde jistě Lipsko a taky PSG, dokonce i kdyby prohrálo doma s Basaksehirem. PSG mají totiž s United lepší vzájemný zápas.

PSG postoupí, když...

... neprohraje s Basaksehirem. Má lepší vzájemný zápas s United i s Lipskem, a i v případné minitabulce by bylo na postupovém místě.

... může i prohrát. Ale pak nesmí skončit zápas Lipsko-United remízou.

Lipsko postoupí, když...

... vyhraje nad United.

... může i remizovat, ale pak musí PSG prohrát s Basaksehirem.

Jakmile dopadnou oba zápasy remízou, o postupujícím rozhodne minitabulka, v níž budou všichni odečítat zápasy s Basaksehirem. A v ní by byli United první se sedmi body, PSG druzí se šesti, nepostoupilo by Lipsko se čtyřmi body.

Jak by vypadala minitabulka

1. United 7 (z deseti bodů by odečítalo tři s Basaksehirem)

2. PSG 6 (z deseti bodů by odečítalo čtyři s Basaksehirem)

3. Lipsko 4 (z deseti bodů by odečítalo šest s Basaksehirem)

SESTŘIH LM: United - PSG 1:3. Manchester nevyužil postupový mečbol, dvakrát pálil Neymar

Ještě tří volná místa...

Ještě ve třech skupinách se bude do posledního zápasu hrát o postup. V nich si to přímo mezi sebou rozdají Lazio a Bruggy (skupina F), Ajax a Atalanta (skupina D), a Salcburk a Atlético Madrid (skupina A).

Lazio vs Bruggy

Dortmund už má jistý postup.

Laziu stačí neprohrát doma s Bruggami. Může postoupit i z prvního místa, když získá víc bodů s Bruggami než Dortmund se Zenitem. Lazio má s Dortmundem lepší vzájemný zápas.

Bruggy musí vyhrát. Skončí přitom nejlépe druhé, i kdyby Dortmund prohrál se Zenitem. Bruggy mají horší vzájemný zápas s Dortmundem.

SESTŘIH: Bruggy - Lazio 1:1. Za domácí naskočil v závěru Krmenčík

Ajax vs Atalanta

Liverpool už má jistý postup z prvního místa.

Ajax musí vyhrát.

Atalantě stačí neprohrát.

SESTŘIH: Atalanta - Ajax 2:2. Domácí díky Zapatovi dorovnali manko

Salcburk vs Atlético

Bayern už má jistý postup z prvního místa.

Salcburk musí vyhrát.

Atlétiku stačí neprohrát.