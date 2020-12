Matematika Ligy mistrů: o život jde Realu, Manchesteru i PSG

Je to o nervy. Real Madrid, Manchester United a PSG budou hrát v posledních zápasech skupin Ligy mistrů o přežití, jejich „béčko“ a „háčko“ jsou zašmodrchané až hrůza. Kromě toho se chystají tři přímé souboje o postup do osmifinále. Deník Sport detailně popisuje krkolomnou situaci a všechna východiska.

Skupina B – Hra o Real Madrid

Jestli nevíte, kdy naposledy chyběl slavný Real ve vyřazovacích bojích Ligy mistrů, je to úplně v pořádku. Odpověď? Od sezony 1995/96 se nepřetržitě jarního play off účastní, přičemž hned třináctkrát se dostal aspoň do semifinále. Teď mu hrozí vyřazení rovnou v základní skupině.

Zbývá odehrát: Real-Gladbach, Inter-Šachťar.

Gladbach postoupí, když...

... aspoň remizuje s Realem.

... může i prohrát, ovšem v tom případě by musel Šachťar remizovat s Interem. Gladbach by pak postupoval díky lepšímu vzájemnému zápasu se Šachťarem.

Šachťar postoupí, když...

... porazí Inter.

... může i remizovat, ale v tom případě nesmí Real vyhrát nad Gladbachem. Pak by totiž Real vyhrál skupinu a Šachťar by odsunul na třetí místo horší vzájemný zápas s Gladbachem.

Real postoupí, když...

... porazí Gladbach.

... může i remizovat, ale v tom případě musí Inter vyhrát nad Šachťarem. Real by pak postupoval z druhého místa před Interem díky lepším vzájemným zápasům.

Inter postoupí, když...

... porazí Šachťar a zároveň zápas Realu s Gladbachem neskončí remízou. Buď by na body přeskočil Real, nebo na vzájemný zápas Gladbach.