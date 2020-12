Rány pro Messiho: smrt kouče (†66) i prohra s CR7. Ronaldo vyloučil rivalitu

Ve věku 66 let zemřel bývalý kouč argentinské reprezentace Alejandro Sabella • ČTK / AP / Victor R. Caivano

Ve věku 66 let zemřel bývalý kouč argentinské reprezentace Alejandro Sabella • ČTK / AP / Victor R. Caivano

Hodně smutný byl pro Lionela Messiho letošní 8. prosinec. A to nejen kvůli tomu, že s Barcelonou padl 0:3 v ostře sledovaném duelu Ligy mistrů proti Juventusu s Cristianem Ronaldem. Z jeho rodné Argentiny totiž zároveň přišla zpráva, že zemřel Alejandro Sabella, trenér, který dovedl tamní reprezentaci v čele právě s hvězdným Messim do finále MS 2014. Bylo mu 66 let.

Byl to očekávaný zápas. Dvě megahvězdy Lionel Messi a Cristiano Ronaldo poprvé od května 2018, kdy se oba prosadili v El Clásiku (2:2), proti sobě. Tentokrát v souboji Ligy mistrů mezi Barcelonou a Juventusem.

Konečný resultát? Tvrdá rána pro Messiho v podobě jasné výhry Ronaldovy družiny 3:0, Portugalec navíc dvakrát skóroval, byť v obou případech z penalty.

„Vždycky jsem s ním měl srdečný vztah a nikdy ho nebral jako rivala. Posledních 12, 13 nebo 14 let si rozdělujeme ceny. Snaží se dělat maximum pro svůj tým stejně jako já. Víme, že ve fotbale lidé vytváří rivalitu, aby to bylo zábavnější. Ale já s ním vždy vycházel dobře a jsem přesvědčený, že když se zeptáte jeho, řekne vám totéž,“ uvedl po zápase Ronaldo o svém vztahu s Messim.

Argentinská hvězda v zápase dělala, co mohla. Na branku italského celku vyslala sedm střel, pokaždé však narazila, Gianluigi Buffon všechny jeho pokusy kryl. Ani Messi tak neodvrátil to, že katalánský celek vyšel doma střelecky naprázdno. Naposledy se mu to stalo 18. prosince 2019 proti Realu Madrid (0:0) a 5. listopadu 2019 proti Slavii (0:0).

Jasná prohra s Juventusem, a kvůli ní postup do osmifinále Ligy mistrů „až“ z druhého místa, nebyla jedinou ranou pro Messiho. V úterý ho zasáhla v krátké době další zdrcující zpráva z rodné vlasti. Po legendárním Diegu Maradonovi (†60), který jej mimochodem vedl coby kouč na MS 2010, zemřel ve věku 66 let trenér Alejandro Sabella, pod nímž Argentina v čele s Messim dokráčela do finále světového šampionátu 2014, ve kterém podlehla 0:1 po prodloužení Německu.

„Bylo mi potěšením. Alejandro byl skvělý člověk, zároveň také obrovský profesionál, který poznamenal mou karieru. Hodně jsem se od něj naučil. Prožili jsme společně některé z mých nejlepších fotbalových momentů ať už během kvalifikace, nebo samotného mistrovství světa. Upřímnou soustrast rodině i všem přátelům,“ reagoval Messi na úmrtí kouče, který zemřel po dlouholetém boji s rakovinou a srdečními problémy.