Historie vztahu Messi + Neymar. Příliš velký stín, teď další osudový duel

Neymar hrál po Messiho boku čtyři roky (2013–17). Společně za tu dobu nastříleli 300 gólů (Argentinec 195, Brazilec 105). „Na Camp Nou jsem přišel v jednadvaceti,“ vyprávěl Neymar. Za Santos nasázel 163 branek, vyhrál všechny soutěže a dvakrát převzal cenu pro nejlepšího fotbalistu v Jižní Americe. Reprezentační dres nosil tři roky, a přesto měl na kontě 27 zásahů. Barca za něj dala 88 milionů eur. Tehdy rekordní částku.

„Myslel jsem, že toho umím dost,“ vykládal brazilský drahokam. „To není sebechvála, ale sebeznalost. No... Pak jsem poznal Lea.“ Bylo to jako výkyv gravitačních sil. „Objevil jsem novou fotbalovou planetu,“ líčil Neymar.

Někdo by měl z Messiho mindráky. Tak velké, že by musely mít ušité vlastní roušky. Brazilec byl jiný případ. Hladký let ke kariérním výšinám se do vážných turbulencí nedostal. „Mě Leovo umění naprosto uchvátilo,“ vyprávěl. „Byl stokrát lepší, než jsem si představoval. Dokonalejšího učitele jsem mít nemohl.“

První rok přivykal novému prostředí a tříbil dovednosti, zejména sílu, odolnost a výbušnost. „Na všechno bylo míň času,“ líčil. „Soupeři se zabarikádovali a těsně nás bránili. Museli jste přemýšlet dopředu a jednat ve vteřině. Messi mi kladl na srdce, ať hru zefektivním. A taky zpřesním.“

V létě 2014 se mužstva ujal Luis Enrique. A z Liverpoolu připlul žralok Luis Suárez. Vzniklo trio MSN. El Tridente. Trojzubec, který vytvořil plno rekordů. Možná nejlepší útok všech dob. Barcelona vyhrála Ligu mistrů a vládla La Lize. V březnu 2017 došlo k něčemu výjimečnému.

Na Camp Nou přisupěla mašina Paris Saint-Germain. Osmifinálová odveta Champions League. První zápas se hrál v Parku princů a bylo to takové pohodové barbecue – Pařížané si Katalánce upekli na rožni (4:0). „Hlavně v klidu,“ říkali si Thiago Silva, Marquinhos, Di María , Verratti či Cavani . „Mluví sice o zúčtování a odplatě, ale s tím náskokem nehnou. Prostě ne.“

Na stadionu fandilo 96 tisíc lidí. Tu noc z paměti nikdy nevymažou. Blaugranas zvítězili 6:1. Neymar skóroval v 88. a 91. minutě. V 95. přihrál Sergimu Robertovi na šestý gól. Byl hlavní postavou, ale slávu si vychutnával především kapitán Messi.

Klíčový moment. Brazilec pochopil, že v Barceloně si královské apartmá nepronajme. LM10 vrhá příliš velký stín. Vždy bude dvojkou. Ať se děje, co se děje. Za všech okolností. Vždy bude Patroklos, nikdy Achilles. Vždy Robin, věčný pobočník. Bez šance na Batmanův superhrdinský kostým.

V létě 2017 proto odtančil do PSG. Za skutečně neskutečných, případně neskutečně skutečných 222 milionů eur. „No jo,“ ušklíbli se katarští šejkové. „Nekřesťanské peníze.“ V Paříži hraje čtvrtou sezonu a na kontě má 100 zápasů. Připsal si 81 gólů a 45 asistencí. Třikrát po sobě ovládl Ligue 1 a všechny francouzské poháry. Před rokem vedl mužstvo do finále Ligy mistrů, ale Bayern vyhrál 1:0.

Nyní se historie opakuje. Opět osmifinále Champions League. Barca vs. PSG. Messi vs. Neymar. „Tehdy nám ublížil, ale teď je s námi,“ řekl stoper Marquinhos o svém krajanovi a parťákovi z reprezentace i pařížské kabiny. „Tým se změnil, je vyspělejší a jiný je i kontext. Ney má obrovskou touhu Barcu porazit. Věříme si.“

Messi má naopak slabší chvilku a působí malomyslně. Tíhu na srdci mu přivodilo prokletí v Lize mistrů. Duben 2018 (čtvrtfinále). Katalánci udělali z římských Vlků neškodné ratlíky (4:1), ale venku si nechali rozervat hrdlo a vykrváceli (0:3). Květen 2019 (semifinále). Doma sfoukli liverpoolský plamen (3:0). Na Anfieldu shořeli (0:4). Srpen 2020. (čtvrtfinále). Barcelonská hlava skončila v mnichovské oprátce. Divadlo hrůzy. Nejostudnější porážka (2:8).

Rezervy Messiho pozitivní energie byly vyčerpané. Když mu vyhnali Suáreze, odpálil atomovku. „Chci odejít!“ Málem z toho byla bitva právníků, ale LM10 uznal, že smluvní závazky nejsou obránci a jen tak z nich nevykličkuje. „Nikdy mi nebylo hůř,“ přiznal s odstupem. „Občas si přeju, abych byl neviditelný. Aspoň na chvíli.“

Argentinci v létě vyprší kontrakt a bude volný. „Ze všeho nejvíc chci hrát znovu s Messim,“ prohlásil Neymar. Mimochodem, Leo pro něj hlasoval v anketě FIFA The Best. Na druhé místo napsal Kyliana Mbappého, další megastar PSG. Leonardo, ředitel Les Parisiens, zabrnkal na katalánské nervy: „Messi je na našem seznamu. Pokusíme se ho získat.“

Novinář Geoff roy Garétier na stanici Canal+ uvedl, že podle jeho dobrého zdroje začal brát barcelonský kapitán lekce francouzštiny. Stejně tak jeho žena i děti. Cafu, bývalý obránce a brazilská ikona, prozradil: „Neymar přesvědčil Messiho, aby přišel do Parku princů a pomohl mu vyhrát Ligu mistrů. Kdyby udrželi Mbappého, byli by neporazitelní.“

Argentinci bude v červnu 34 let. Má jít za milovaným Pepem Guardiolou do Manchesteru City? Nebo za kamarádem a bývalým učněm pod Eiffelovu věž? Francii nahrává fakt, že Ligue 1 není fyzicky extra náročná, zvlášť v konfrontaci s Premier League.

LM10 by hrál svůj fotbal snáz. Paříž je navíc příjemnější než studená severozápadní Anglie. Lepší školy pro děti, kouzlo pro Antonellu. Jak tohle dopadne? Leccos možná napoví osmifinálová bitva. Bratrovražedný střet.