Postup Realu nemusel být hladký. Sudí to schytal za „nejhorší konec poločasu“

Karim Benzema dává gól v odvetě osmifinále Ligy mistrů proti Atalantě Bergamo a posílá Real do vedení 1:0 • ČTK / AP / Bernat Armangue

Karim Benzema oslavuje svůj gól do sítě Atalanty v odvetě osmifinále Ligy mistrů • Reuters

Fotbalisté Realu Madrid slaví postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. Ale… třeba mohlo být všechno jinak. Při jejich domácí výhře 3:1 v odvetě osmifinále nad Atalantou Bergamo vyvolal největší diskuze závěr prvního poločasu. Nizozemský rozhodčí Danny Makkelie ho utnul v čase 44:59, zrovna když se hosté řítili do velké šance.

I když Real Madrid v součtu vyřídil po výhře v Itálii 1:0 svého soupeře v součtu obou zápasů 4:1, ještě před poločasem včerejší odvety situace tak jasná nebyla. Španělský velkoklub sice poslal do vedení Karim Benzema, v případě srovnání by se Atalanta dostala zpátky do hry.

A přesně takový scénář se na trávníku rýsoval. K nabíhajícímu útočníkovi Atalanty Luisi Murielovi doputovala přihrávka a před sebou měl už jen brankáře Realu Thibauta Courtoise. Na jeho úrovni byl ještě obránce Raphael Varane, který mohl akci zastavit, ale opravdu by se mu to povedlo?

To se fanoušci nedozvěděli, zazněl hvizd. Jenže časomíra ukazovala jednu vteřinu před vypršením základní hrací doby!

Server Football Italia poznamenal, že osazenstvo lavičky Atalanty, ale i komentátoři televizní stanice Sky Italia „projevili své podráždění“ po necitlivém ukončení akce, twitterový účet podestu All for Joe, ve kterém vystupuje bývalý anglický reprezentant Joe Cole, moment ohodnotil jako „pravděpodobně nejhorší ukončení poločasu všech dob.“

Muriel se gólu přece jen dočkal, ale až v 83. minutě, kdy Real vedl už 2:0, to už bylo na zvrat pozdě. „Normálně si Atalanta vytváří dost příležitostí, ale tentokrát jsme to zvládli dobře,“ mohl být spokojený trenér Realu Zinedine Zidane.