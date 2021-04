SESTŘIHY LM: City přetlačili Dortmund, Real skolil doma Liverpool

"Bílý balet" musel před reprízou tři roky starého finále výrazně proměnit obranu, protože se k absentujícímu kapitánovi Ramosovi přidal další obránce Varane, jenž měl několik hodin před utkáním pozitivní test na koronavirus. Na hře španělského velkoklubu to ale nebylo znát a byl to Real, kdo v první půli měl více ze hry.

Hned ve 13. minutě se v první nadějné šanci ocitl po Mendyho centru Vinícius Junior, ale hlavičkoval vedle. Neuběhla ještě ani půlhodina hry a dvacetiletý brazilský útočník byl už úspěšný. Tentokrát zužitkoval parádní dalekonosnou přihrávku Kroose a nedal brankáři Alissonovi šanci. V tu chvíli se stal rovněž druhým nejmladším střelcem Realu ve vyřazovací fázi Ligy mistrů.

Svěřenci Zinédinea Zidanea byli dál lepší a po pádu v pokutovém území si vynucoval penaltu Benzema, sudí Brych jej ale nevyslechl. Přesto domácí ještě do poločasu náskok navýšili. Po dalším nákopu Kroose chyboval obránce Alexander-Arnold, který hlavičkou jen nešťastně našel nabíhajícího Asensia a ten dopravil míč do sítě podruhé. Pětadvacetiletý Španěl skóroval ve čtvrtém zápase za sebou, naopak Liverpool inkasoval v první půli vyřazovací části Ligy mistrů dva góly poprvé od finálového utkání s AC Milán z roku 2005.

"Reds" v úvodní části nevystřelili ani jednou na bránu, ale ve druhé půli se snažili o kontaktní gól a to se jim povedlo v 51. minutě zásluhou Salaha, jehož branku stvrdila i konzultace s videorozhodčím.

Jenže další snahy na vyrovnání zhatil po hodině hry opět Vinícius Junior, jenž pohotově zakončil po přihrávce Modriče. Mladším autorem dvou gólů ve čtvrtfinále Ligy mistrů byl už jen Kylian Mbappé v roce 2017. Real proti Liverpoolu vyhrál čtvrtý vzájemný zápas za sebou.

Vítězství na domácím hřišti nakonec urval i Manchester City. Ten do utkání s Borussií Dortmund vstoupil skvěle a už po čtvrthodině hry našel Mahriz rychlou přihrávkou De Bruyneho, který přesnou přízemní ranou otevřel skóre. Šlo o 18. gól "Citizens" v tomto ročníku Ligy mistrů, aniž by oni sami do té doby inkasovali.

Konto mohli navíc navýšit o chvíli později, kdy sudí nařídil po faulu Cana pokutový kop, jenže po zhlédnutí videa jej odvolal. Ve druhé části pak měli "Citizens" další šance, ale Foden nebo De Bruyne neuspěli a šest minut před koncem mohli litovat. Po přihrávce Haalanda se opřel do míče Reus a ukončil 788 minut dlouhou neprůstřelnost týmu Josepa Guardioly v Lize mistrů.

Domácí ale v závěrečném tlaku přeci jen stihli ještě strhnout vítězství na svou stranu. Po přihrávce Gündogana trefil do odvety těsný náskok Foden. Šlo o 17. gól City v nastaveném čase v zápase Ligy mistrů za posledních 10 let.

Odvety se odehrají příští týden 14. dubna.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19. De Bruyne, 90. Foden Hosté: 84. Reus Sestavy Domácí: Ederson – Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo – Rodri, Gündoğan – Mahríz, De Bruyne (C), Foden – B. Silva (59. Jesus). Hosté: Hitz – Morey (81. Meunier), Akanji, Hummels, Guerreiro – Bellingham, Can, Dahoud (81. Delaney) – Knauff (63. Reyna), Haaland, Reus (C). Náhradníci Domácí: Steffen, Trafford, Aké, García, Laporte, Mendy, Zinčenko, Fernandinho, Sterling, Agüero, Jesus, Torres Hosté: Bürki, Drljača, Meunier, Piszczek, Schulz, Brandt, Delaney, Hazard, Passlack, Reinier, Reyna, Tigges Karty Hosté: Can, Bellingham Rozhodčí Haţegan – Șovre, Gheorghe (vš. ROU) Stadion Etihad Stadium, Manchester