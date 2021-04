Polovina kletby Guardioly je pryč! De Bruyne řekl, jak Mahriz žádal o přímák

Je to dlouhé čekání, možná ale už brzy skončí. Minimálně první krok tomu nasvědčuje. Španělský stratég Pep Guardiola touží po trofeji v Lize mistrů od rozlučky s Barcelonou, na nových adresách dovlekl svůj výběr pokaždé pod vrchol. Zůstal stát na posledním rozcestí, před nejkrušnějším výšlapem. Podobně se vyvíjela situace i letos, Manchester City prohrával v první bitvě s francouzským PSG 0:1, ale osud se usmál. Hosty nastartovala šťastná trefa Kevina De Bruyneho.

Jde o terč posměšků, součást slovesnosti fotbalové komunity. Manchester City patří každoročně k nejambicióznějším účastníkům Ligy mistrů, na anglické scéně v poslední pětiletce sbíral jednu trofej za druhou. Výčet zahrnuje tituly v sezonách 2017/18 a 2018/19, čtyřnásobnou výhru Carabao Cupu, dvě trofeje FA Community Shield a jeden FA Cup k tomu, na mezinárodní scéně píše zatím úplně jiný příběh. Příběh Pepa Guardioly.

Padesátiletý elegán vyhrál Ligu mistrů dvakrát s Barcelonou (2009 a 2011), v obou případech si katalánský velkoklub ve finále poradil s Manchesterem United. Po odchodu do Bayernu ale jako kdyby padla na Guardiolovu lavičku kletba. S Mnichovem se stratég dostal třikrát do semifinále, kde ani jednou nepřešel přes španělského soupeře. Se Citiziens je zatím neúspěch ještě hořčí: jedno osmifinále a tři čtvrtfinále, naposledy loňská prohra s Olympique Lyon.

Teď ale prokletí může skončit. Napověděl o tom moment z 64. minuty, kdy Kevin De Bruyne posílal nenápadný centr do vápna. Čekalo se na teč hlavičkářů, míč ale propadl bez změny směru až na bránu. „Pro gólmana je to těžké, protože čeká, že se někdo centru dotkne," komentoval po zápase střelec.

Kostarický gólman Keylor Navas každopádně zamrzl, na balon nedosáhl. To vše se odehrálo za stavu 1:0 pro francouzský celek, který držel vedení už od trefy Marquinhose z 15. minuty. Brazilský stoper ukázkově uklidil centr Ángela di Maríi z rohu. V první půli PSG pevnou obranou a nepříjemnými brejky udávalo tempo hry, po klíčovém (ne)šťastném momentu se ale rozsypalo.

A City polila energie. Vyrovnávací branku, kterou lavička v čele s Guardiolou slavila podobně jako mistrovský gól, znásobili Manchesterští záhy, když Rijád Mahriz využil špatně postavené zdi domácích a pohotově ji prostřelil. „Zeptal se mě, jestli může střílet a já jsem mu odpověděl, že ano, pokud v sebe věří. A dal gól. Kdo jsem, abych mohl něco říkat," smál se De Bruyne.

Sílící nervozita PSG vygradovala zkratem Idrissy Gueye, jenž prošlápl lýtko Ilkaye Gündoğana, loňský finalista dohrával v deseti. „Karta mohla být žlutá i červená," krčil rameny kouč Pařížanů Mauricio Pochettino. „Dva inkasované góly jsou zklamání. Prohra se těžko přijímá, ale to se stává a stalo se to v semifinále... Bolí to."

Citizens do odvety vstoupí ve velmi příznivé pozici. A hlavně s nadějí. Nadějí, že se zaryté pořádky, i díky troše štěstí, můžou změnit. „Někdy chybí hrát trochu klidněji, být víc sám sebou. Když nechcete ztratit balon, nehrajete v klidu. To se stalo v první půli," věděl Pep Guardiola. V kabině naordinoval agresivnější presink, který vyšel. „Jsem spokojený s výsledkem, ale jsme na půli cesty. Čeká nás dalších 90 minut a stát se může cokoliv," uzavřel.

Moc dobře ví, proč krotit euforii. Koneckonců stále stojí proti dlouholeté kletbě.