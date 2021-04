SESTŘIH LM: Real – Chelsea 1:1. Bitva o finále bez vítěze, srovnal Benzema

Španělský velkoklub při prvním vzájemném zápase s „Blues“ v Lize mistrů nevyhrál doma poprvé po čtyřech zápasech, naopak hostující svěřenci trenéra Thomase Tuchela drží včetně své ligy venkovní sérii 11 zápasů bez porážky.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29. Benzema Hosté: 14. Pulisic Sestavy Domácí: Courtois – Militao, Varane, Nacho Fernández – Carvajal (77. Odriozola Arzallus), Modrić, Casemiro, Kroos, Marcelo (C) (77. Asensio) – Benzema (90+2. Rodrygo), Vinícius Júnior (66. E. Hazard). Hosté: Mendy – Christensen, Silva, Rüdiger – Azpilicueta (C) (66. R. James), Kanté, Jorginho, Chilwell – Pulisic (66. Zijach), Werner (66. Havertz), Mount. Náhradníci Domácí: Asensio, Arribas, Altube, Hazard, Isco, Blanco, Gutiérrez, Lunin, Díaz, Rodrygo, Odriozola Arzallus Hosté: Alonso, Abraham, Caballero, Arrizabalaga, Giroud, Havertz, Gilmour, Emerson, James, Zouma, Hudson-Odoi, Zijach Karty Domácí: Vinícius Júnior, Kroos, Marcelo, Varane, Odriozola Arzallus Hosté: Pulisic Rozhodčí Makkelie – Steegstra, Diks (vš. Niz.) Stadion Estadio Alfredo Di Stéfano (Madrid)

„Bílý balet“ vyhrál prestižní soutěž čtyřikrát za posledních sedm let, nyní však do boje o další účast ve finále nevstoupil vůbec dobře. Už v 10. minutě se dostal do obrovské šance hostující Werner a brankář Courtois musel proti němu vytáhnout skvělý zákrok.

Londýnský celek byl nadále aktivnější a o chvíli později se dočkal vedoucího gólu. Po přihrávce Rüdigera si zaběhl za obranu Pulisic, obešel i Courtoise a otevřel skóre. Dvaadvacetiletý rodák z Hershey se tak stal prvním Američanem, který skóroval v semifinále Ligy mistrů a zároveň je s pěti góly nejúspěšnějším střelcem své země v prestižní soutěži. Real navíc inkasoval poprvé po čtyřech soutěžních zápasech.

Teprve pak domácí svěřenci trenéra Zinédinea Zidanea zvýšili tempo a ve 23. minutě byl blízko vyrovnání Benzema, jeho střela však orazítkovala jen pravou tyč. Francouzský útočník nicméně nepolevil a krátce před půl hodinou hry přeci jen srovnal. Po rohovém kopu nakrátko a centru z pravé strany se skvěle zorientoval v pokutovém území a po tvrdém voleji zaznamenal svou již 71. branku v Lize mistrů. Dotáhl se tak na čtvrtého nejlepšího střelce soutěže a svého předchůdce v Realu Raúla Gonzáleze.

Madridský tým se po přestávce pustil do dobývání obrany Chelsea, ale proti zhuštěnému bloku se prosazoval jen těžko. Zároveň si musel dávat pozor na rychlé protiútoky soupeře. Na méně atraktivnější druhé části nic nezměnil ani Eden Hazard, jenž se vrací po zranění a v dresu Realu nastoupil na posledních 24 minut.

Když pak střelu Kroose tečovali obránci mimo a Varane z následného rohového kopu netrefil ideálně hlavou míč, odvezli si „Blues“ do odvety nadějnou remízu 1:1.