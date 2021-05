Čech před finále Ligy mistrů: Stále mi vadí, že už nejsem na hřišti

S londýnským klubem je potřetí ve finále Champions League. Dvakrát se do finiše v boji o ušatou trofej probil jako hráč a nyní poprvé jako člen sportovního vedení klubu. Klidnější by však byl, kdyby si mohl nasadit ochrannou přilbu a pomoct Wernerovi a spol. přímo na trávníku.

„Člověk sedí v saku a jen kouká. To pro mě bude asi nejtěžší. I když už jsou to dva roky, co nehraju, stále jsem nenašel klid a dívám se na utkání ne úplně zaujatě a bez emocí. Pořád mi to vadí, že nejsem na hřišti,“ popsal pocity těsně před dnešním šlágrem, jenž rozdělí Anglii na dva tábory.

Mladému kádru „blues“ tak může posloužit alespoň jako mentor, který si vypjatými okamžiky prošel rovnou dvakrát. Poprvé v roce 2008, kdy Chelsea rovněž v anglickém finále podlehla na penalty Manchesteru United.

Čech ale raději vzpomíná na zápas o čtyři roky později – Chelsea v Mnichově na domácím stadionu Bayernu vyrovnala v posledních minutách, český brankář v prodloužení lapil penaltu Arjenu Robbenovi a následně londýnská výprava ovládla penaltový rozstřel. „Když hrajete finále Ligy mistrů, jste pod obrovským tlakem, který se nedá s ničím jiným srovnávat. Na druhou stranu můžete ovlivnit jeho průběh. Jako divák nikoliv,“ hledá rozdíly brankář, který před týdnem oslavil 39. narozeniny.

Petr Čech s pohárem pro vítěze Ligy mistrů, který vybojoval s Chelsea v roce 2012, když se svými spoluhráči vyhrál nad Bayernem Mnichov po penaltovém rozstřelu 2:1







Ke třicetinám mu Chelsea nadělila titul. Zvládnou to i hráči, které od minulého léta sám pomáhal vyjednat a přivést na Stamford Bridge? Aktuální forma bije na poplach. Svěřenci Thomase Tuchela z posledních pěti zápasů hned tři prohráli.

„Měli jsme i smůlu. Co se týká výkonů, v každém zápase jsme si vytvořili dost šancí na to, abychom ho vyhráli. Jen to bohužel nedopadlo. Doufám, že jsme si to vybrali a tým na to znovu nedoplatí ve finále. Věřím, že tím, že je to speciální zápas, bude vše ostatní minulostí, hráči ucítí zvláštnost finále a budou myslet jenom na to,“ přeje si.

A pak je tu ještě jedna statistika. Ta však naopak hraje do karet „blues“. Z posledních pěti vzájemných duelů s Manchesterem City hned tři ovládla Chelsea. Dva skalpy si Čechův tým připsal v dobíhající sezoně.

I proto zůstává rekordman v počtu čistých kont v Premier League přeci jen klidnější. „Všichni si vyzkoušeli, že se s nimi uspět dá a můžeme se s nimi měřit. Hráčům to dodá sebedůvěru a klid před zápasem.“

Prokleté Dragao v Portu Na stadionu v Portu odchytal Petr Čech několik zápasů. Ale jeden se svým významem, chcete-li spíš hořkostí, vymyká. Bylo 1. července 2004. Výjimečná česká generace kolem Pavla Nedvěda měla na Estadio do Dragao proti Řecku učinit poslední krok do finále EURO. Jenže v prodloužení ve 105. minutě Traianos Dellas opařil Čechy vyřazovací brankou. I po letech jsou vzpomínky kyselé. „Dodnes mě mrzí, že jsme doplatili na jedinkrát použité pravidlo stříbrného gólu, které už nebylo nikdy uplatněno. Kdybychom hráli i druhou část prodloužení, věřím, že bychom gól vstřelili,“ štve Čecha. „Ale na Dragau jsem odehrál i povedené zápasy, Chelsea se tam dařilo a pověrčivý nejsem,“ odvedl okamžitě konverzaci do pozitivního ducha.

