SESTŘIH: City – Chelsea 0:1. Blues ovládli Ligu mistrů! Rozhodl Havertz

Tři vzájemné zápasy během sedmi týdnů, každý v jiné soutěži, ale ve všech případech s úspěšným koncem. Chelsea si po semifinále FA Cupu (1:0) a Premier League (2:1) vyšlápla na Manchester City i na té nejzářivější scéně: ve finále Ligy mistrů. Svému protivníkovi, úřadujícímu anglickému mistrovi, nedovolila historicky první triumf v Champions League, sama naopak získala ušatý pohár podruhé.

Při prvním úspěchu u toho byl český brankář Petr Čech. V květnu 2012 pomohl v penaltovém rozstřelu k výhře nad Bayernem Mnichov (1:1, 4:3 pen.). Tentokrát „blues“ stačila základní hrací doba. „Jako dítě sníte o těchto zápasech. A je to jako sledování měsíce, jsou tak vzdálené,“ uvědomoval si před rozhodující bitvou v milionářské soutěži její význam kouč Chelsea Thomas Tuchel.

Moc dobře si pamatoval zklamání, jaké pociťoval před rokem. Stal se totiž prvním mužem, jenž vedl dva odlišné týmy ve dvou po sobě jdoucích finále Ligy mistrů. Na rozdíl od loňského neúspěchu s PSG (prohra 0:1 s Bayernem) tentokrát mohl slavit.

„Zvládli jsme to, páni, nevím co říct... Byl jsem tak vděčný už jen za to, že jsem došel s týmem podruhé do finále. Ale tentokrát jsem se cítil, že se to přibližuje. Hráči byli odhodlaní vyhrát. Chtěli jsme být kamenem v soupeřově botě. Byli jsme odvážní a vytvářeli nebezpečné protiútoky. Byl to náročný duel, všichni si museli navzájem pomáhat,“ hodnotil vítězné finále Tuchel.

Londýňané si v úvodu zápasu na portském Estádio do Dragao vytvořili dvě slibné možnosti. Timo Werner v nich ale svou bilanci 12 soutěžních branek v sezoně, kterou převyšuje 15 neuznaných, nevylepšil.

Chelsea se dočkala až v závěru první půle. Ben Chilwell ve 42. minutě sklepl výkop brankáře Édouarda Mendyho hlavou k Masonu Mountovi, jehož průnikovou přihrávku z vlastní poloviny zúročil Kai Havertz. Německý útočník dostal míč se štěstím kolem vyběhnuvšího gólmana Edersona a do prázdné branky vstřelil svůj první gól v Lize mistrů v kariéře. A Chelsea vedla 1:0.

Na gól soupeře „citizens“ nenašli odpověď. Obrana „blues“ přečkala i jejich usilovné dobývání v druhé půli, nepomohl ani Sergio Agüero, pro nějž šlo o poslední zápas v dresu City. Chelsea uhájila čisté konto a po závěrečném hvizdu propukly oslavy, jejichž ústřední postavou byl gólový hrdina Havertz. Posedmé v řadě tak vyhrál Ligu mistrů tým, který se ve finále trefil jako první.

„Tvrdě jsme bojovali. Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Druhý poločas... hráli jsme doslova o život, abychom mohli zažít tyto pocity. Je to důvod, proč jsem přišel do Chelsea, je to splněný sen. Byl jsem unavený, ale když je blízko zisk Ligy mistrů, nemyslíte na to. Vyhráli jsme, ani neřeším jak,“ uvedl po utkání Ben Chilwell, obránce „blues“.

„Příšel jsem do klubu poté, co vyhrál Ligu mistrů v roce 2012. Strašně moc jsem chtěl tenhle úspěch zopakovat. Je to úžasné. Je tady moje rodina. Pro mě je to opravdu speciální den,“ radoval se kapitán Chelsea César Azpilicueta.