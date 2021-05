Poražený Guardiola líbal stříbro. Budeme nejlepší na světě, věří kouč

„Citizens“ ovládli potřetí za poslední čtyři sezony anglickou ligu a k tomu přidali triumf v Ligovém poháru. Do finále Ligy mistrů se probojovali poprvé v historii. „Byla to sezona s 62 možnými zápasy, my jich hráli 61. Pro všechny z nás to v pandemickém světě bylo složité. Jsme smutní. Gratulujeme Chelsea, poučíme se z toho,“ prohlásil Guardiola po ztraceném finále na tiskové konferenci.

„Sezona ale byla mimořádná, mám ohromný respekt pro hráče, dali do toho všechno. Nedokázali jsme vyhrát, ale vrátíme se silnější. Teď chci domů za rodinou, dlouho jsem ji neviděl. Poté se vrátím do klubu. V příštích letech to bude nejlepší klub na světě,“ vyřkl sebevědomě španělský kouč. „Odpočineme si, pak se připravíme na další sezonu. Pokusíme se hráče psychicky nabudit,“ dodal pro BT Sport.

Guardiola ovládl Ligu mistrů naposledy s Barcelonou před deseti lety, od té doby se o finále marně pokoušel na lavičce Bayernu Mnichov a později u City. Do sobotního zápasu o prvenství kráčel jako mírný favorit, ale „blues“ si potřetí za sebou s velkým rivalem poradili a nakonec slavili oni.

Finále rozhodl ve 42. minutě Kai Havertz. „Bylo to vyrovnané utkání. Na to, že jsme byli ve finále Ligy mistrů poprvé, jsme hráli velmi dobře. Ukázali jsme odvahu, zejména ve druhé půli,“ hodnotil Guardiola, který s Barcelonou ovládl Ligu mistrů jednou jako hráč a dvakrát coby kouč.

„Nedokázali jsme dát gól, protože jsou velmi silní a rychlí v protiútocích. Nedovolili jsme jim hrát. Všichni hráči byli mimořádní. Jednoho dne se sem možná vrátíme,“ doufal poražený kouč. Cesty do premiérového finále na lavičce City si váží. Jako důkaz políbil stříbrnou medaili, když mu ji při vyhlášení pověsili na krk. Takový Cristiano Ronaldo přitom medaile za druhá místa pomalu háže do koše a na krk je vůbec nebere.

Arabští vlastníci musí zůstat trpěliví, aby investované miliardy proměnili i v poslední velkou trofej, na kterou u „Citizens“ čekají. Velmi pravděpodobně i s Guardiolou na lavičce, který má platný kontrakt ještě na dvě sezony. V předchozích letech vydržel u mužstva průměrně tři roky, v Anglii ale udělá výjimku – žene ho právě cesta až na vrchol Ligy mistrů, což je poslední velký úkol, který na Ostrovech zatím nesplnil.

