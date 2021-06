Jak se zrodil Čechův dědic Mendy: měl jít prodávat oblečení, pak přišel zlom

Když se v sobotu v noci hráči Chelsea radovali ze zisku ušatého poháru pro vítěze Ligy mistrů, byl mezi nimi i nenápadný muž, který ještě pět let zpátky neměl kde hrát a připravoval se na práci v obchodě s pánským oblečením svého kamaráda. Po finálové výhře „Blues“ nad Manchesterem City 1:0 se ale brankář Edouard Mendy zapsal do srdcí fanoušků londýnského velkoklubu stejně výrazným písmem jako jeden z jeho předchůdců Petr Čech. Ostatně: byl to sám „Big Pete“, který si Mendyho vyhlédl ve francouzském Rennes, aby strážil branku Chelsea i v dalších letech. A už teď je nutno uznat, že za 24 milionů euro vybral dobře.

Právě porovnání s Petrem Čechem se nabízí: nebojí se ho ani Christophe Lollichon, trenér brankářů Chelsea a člověk, který měl pod svými křídly i dlouholetou českou reprezentační jedničku. I díky němu se z rodáka z Plzně stal gólman světové špičky. „Fotbalově dospěl velmi neobvyklou cestou, o to víc si svůj úspěch zaslouží,“ říká na Mendyho adresu Lollichon.

Od svého příchodu do Londýna v září 2020 odchytal Mendy 45 zápasů, udržel 25 čistých kont a měl lví podíl na účasti Chelsea v boji o postup do dalšího ročníku Ligy mistrů – a samozřejmě také na cestě letošním ročníkem milionářské soutěže.

Právě v těchto dvanácti zápasech ukázal Mendy, jak důležitým mužem pro současnou Chelsea je. Posuďte sami: dvanáct duelů, devět čistých kont a jen tři obdržené góly. Mimochodem, stejný počet nul získali v jednom ročníku Lize mistrů pouze Keylor Navas a Santiago Caňizares. Sám Mendy ale skromně podotýká: „Vím, že jsem letos udržel docela dost čistých kont, ale nepočítám je, není to něco, na co bych se upínal.“

V samotném finále neměl senegalský gólman moc práce: čelil jediné nebezpečné situaci v prvním poločase. Všechny další pokusy a šance směřující k brance londýnského týmu buď zastavila obrana, nebo letěly mimo. Mendy sice nemusel tasit zákroky kalibru Petra Čecha proti Bayernu v roce 2012, ale i on má na vítězství Chelsea stejný podíl jako Kanté, Havertz nebo Mount.

Díky výhře nad „Citizens“ se stal také prvním africkým brankářem v éře Ligy mistrů, který stál ve finále v brance a dovedl svůj tým k vítězství. Do té doby byl jediným Afričanem startujícím mezi tyčemi Bruce Grobbelaar, reprezentant Zimbabwe, který v roce 1984 ovládl tehdejší PMEZ s Liverpoolem.

Mendyho cesta na vrchol ale nebyla snadná. Dnes devětadvacetiletý brankář už byl v jedné části své kariéry připraven nastoupit jako prodavač v obchodě svého kamaráda.

Nebýt bývalého spoluhráče z Cherbourgu, který mu zajistil šanci v rezervě Marseille, jež v té době zoufale hledala náhradního brankáře, by se tak možná i stalo. Volba nakonec padla právě na Mendyho.

Složité období s Mendym prožívala i jeho rodina. „Trénoval jsem s profesionálními hráči – už jenom to, že jsem byl čtvrtý brankář, pro mě byl splněný sen. Právě při angažmá v Marseille jsem v sobě našel to nejlepší,“ vzpomíná dnes gólman na možná klíčové angažmá.

Pouze jeden rok pak stačil, aby jako volný hráč odešel do Remeše. Právě tady si udělal jméno. Do klubu přišel nejdříve jako dvojka, jenže rychle si vydobyl pozici prvního brankáře a pomohl týmu k postupu do Ligue 1. V roce 2019 následoval přestup do Rennes za 7,6 milionu eur, po kterém následovala další kvalitní sezona, završená postupem do Ligy mistrů, a konečně šance na velký fotbal.

Ozvala se Chelsea, tým hledající v posledních sezonách brankářskou jistotu. Tou měl být Kepa Arrizabalaga, kterého „Blues“ přivedli za rekordních 80 milionů eur z Bilbaa – španělský brankář ale na Stamford Bridge nepřesvědčil. Sportovní vedení londýnského klubu se proto rozhodlo jít po prošlapané cestě – ta je dovedla do Rennes, odkud před sedmnácti lety koupili jistého Petra Čecha.

„Byl nejlepším brankářem z těch, které jsem Chelsea doporučil. Je to klidný gólman, který se snaží hrát jednoduše a díky tomu získává důvěru spoluhráčů. Bude ale muset pokračovat ve výkonech, které předváděl doposud, jelikož konkurence v podobě Kepy a Willyho Caballera na něj bude tlačit,“ popisuje svého nástupce Čech. Oba dva se teď mohou pyšnit medailí pro vítěze Ligy mistrů.