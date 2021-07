Pavelka: Žádné taktizování, chceme dominovat. K Rapidu má mírný respekt

PŘÍMO Z VÍDNĚ | Moc dobře si uvědomuje, co je ve hře. David Pavelka se to přesto snaží před úvodním duelem s Rapidem filtrovat. „Nesmí nám to totiž svazovat nohy,“ zdůrazňuje zkušený záložník Sparty. Sílu soupeře uznává, obavy mu ale z očí rozhodně nečiší. „Respekt je na místě, ale zase ne přehnaný.“

O Rapidu jste od trenérů dostali spoustu informací. Jaký soupeř vás čeká?

„Agresivní a kompaktní mančaft s rychlým přechodem do útoku. Mají dobře zvládnutý presink i práci po ztrátě balonu. Je to celkově hodně nepříjemný tým. Od trenérů ale máme veškeré poznatky, takže budeme dobře připravení.“

Co by na tradiční rakouský klub mělo platit?

„Něco jsme si řekli, ale nevím, jestli je dobré o tom mluvit veřejně. (usmívá se) Ono je ale asi jedno, co teď řekneme. Důležité bude, jak se k tomu zápasu postavíme. Je to jenom na nás.“

Stíháte vnímat veškeré okolnosti, které se k tomuto dvojzápasu vážou? Jistota Evropy, finanční výdělek…

„Každý to má asi trochu jinak. My jsme celou přípravu směřovali tak, že tohle je náš vrchol. Cítíme důležitost, ale zase nechceme, aby nám to svazovalo nohy. Respekt k Rapidu je na místě, ale zase ne přehnaný.“

První zápasy venku se v play off systému často hrají hodně opatrně, Sparta se ale pod koučem Vrbou profiluje jako vysoce ofenzivní tým. Který postoj u vás převáží?

„Trenér je tu nějakou dobu a zatím jsem se s nějakými náznaky opatrnosti v jeho filozofii nesetkal. Chceme dominovat. Ne vždycky se to daří, ale určitě nebudeme taktizovat. Mohlo by se to totiž obrátit proti nám.“

Jak se může na obou zápasech projevit změna pravidel o venkovních gólech?

„Je to velká změna, ale pro nás na hřišti to zůstává stejné. Musíme si to uhrát sami, zvládnout to. Počty budou určitě jednodušší.“

