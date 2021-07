Sparta chystá na Rapid útok! Sestava? Kostra je daná, rébus na křídlech

První bitvu ztratila, válku ale pořád ještě neprohrála. Dnes večer (20.30) se ji Sparta pokusí definitivně stočit na svou stranu. Na Letné ale proti Rapidu bude hrát do kopce. Musí honit manko 1:2 z úvodního duelu, cesta do třetího předkola Ligy mistrů a s ním spojené jistoty Evropské ligy je hodně klikatá. „Musíme vyhrát o dva góly, podle toho k tomu přistoupíme,“ slibuje trenér Pavel Vrba. Pražané chystají frontální útok, hlavní motto? Útočit!

Pavel Vrba a odvetné zápasy v rámci předkola Ligy mistrů, to k sobě náramně ladí. Zkušených kouč jich ve své bohaté kariéře absolvoval deset. V sedmi z nich slavil výhru a následně i postup. Dnes před půlnocí může zkompletovat sladkou osmičku.

„Tyhle zápasy probíhají na začátku sezony, kdy toho není odehráno moc. Přípravy totiž nejsou úplně určující. Víme, co chtějí soupeři hrát, ale soutěžní utkání mají větší vypovídající hodnotu. Jsem zvyklý hodně vycházet právě z prvních vzájemných utkání, teď to bude stejné. Hráči dostanou o soupeři přesné informace,“ konstatoval letenský kouč.

Je tu ale ještě jedna statistika, která už pro rudé tak příznivá není. V případě tří neúspěchů totiž Vrba se svým týmem nevyhrál už v úvodním duelu. Ve výše zmíněných sedmi případech naopak základ postupu položil už právě triumfem v prvním střetu.

Pokud Sparta postoupí… …zajistí si účast ve třetím předkole Ligy mistrů, soupeřem bude Monaco. Zároveň bude mít jistotu účasti v základní skupině Evropské ligy a s ní spojený bonus 93 milionů korun. Pokud Sparta nepostoupí… …propadne do třetího předkola Evropské ligy, kde se utká s kyperským Anorthosisem Famagusta.

„Respektujeme sílu Rapidu. Víme, za co nás trestali, bylo to hodně po brejcích. Jsou silní, musíme si na to dát pozor, a vycházet ze zabezpečené obrany. Na druhou stranu víme, že musíme vyhrát o dva góly, pokud chceme postoupit,“ zdůraznil trenér.

Právě tahle věta směrem k očekávané vřavě leccos naznačuje. Sparta se bude chtít k postupu prostřílet. Ví, že musí být produktivní. Jeden vstřelený gól určitě stačit nebude, Bořek Dočkal a spol. jich potřebují víc.

První ligový duel ukázal, že by to nemusel být nepřekonatelný problém. Pražané nasázeli Sigmě tři góly, vytvořili si i spoustu dalších šancí. Stejným přikázáním se chtějí řídit i dnes.

„Matematika je daná. Víme, co nás posune dál. Podle toho k zápasu přistoupíme,“ slíbil Vrba se šibalským úsměvem.

Pro možná nejdůležitější zápas celé sezony má k dispozici kompletní kádr. Tedy i reprezentačního stopera Ondřeje Čelůstku, který ovšem stále dohání tréninkové manko, a jeho dnešní start je spíš nepravděpodobný.

Zatímco kostra základní sestavy je daná, rébus představuje obsazení křídelních pozic. Vrba má na výběr. Na Rapidu nastoupili Ladislav Krejčí starší a Tomáš Wiesner, proti Olomouci zase Jakub Pešek s Davidem Mobergem Karlssonem.

„Variant máme víc,“ pokýval Vrba hlavou. „Jsou tu hráči, kteří prokázali svou kvalitu. Díky tomu máme možnost tempo stupňovat. Je výhoda, že při tak těžké sérii zápasů máme dostatek kvalitních hráčů, abychom mohli reagovat i v průběhu zápasu.“

Právě správná reakce v průběhu utkání může sehrát stěžejní roli. Sparta totiž musí být připravená i na variantu, že všechno nepůjde od první minuty podle nalajnovaných not. Tenhle scénář si ale Pražané nepřipouštějí.

Do odvety s Rapidem si nesou jasný záměr. Dominovat, útočit a umlátit rakouského soupeře. Tak vzhůru do toho!

Pravpěpodobná sestava Sparty: Nita - Vindheim, Štetina, Hancko, Höjer - Pavelka, Krejčí II - Wiesner, Dočkal, Pešek - Hložek