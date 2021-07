Hrdina Sparty Pešek: Nejkrásnější období! Brankář mě trefil do čelisti

Do Sparty se vrátil po letech toulání po Česku. Jako nepřímá náhrada Srdjana Plavšiče, jenž utekl do Slavie. Ovšem na drobného Srba si na Letné už nikdo nevzpomene. Jakub Pešek se stal hrdinou odvetného utkání 2. předkola s Rapidem (2:0). Nejdřív na něho byla penalta a sám v závěrečných minutách vstřelil postupující branku. „Byla to životní trefa. Navíc první za sparťanské áčko,“ těšilo hrdinu Pražanů.

Byla na vás penalta, poté jste rozhodl zápas. Mohlo to být od vás proti Rapidu snad ještě lepší?

„Určitě, měl jsem v utkání situace, které jsem mohl řešit lépe. Dobrý pocit jsem z toho neměl. Je na čem pracovat. Musím si na to zvykat, že mám tolik příležitostí k dispozici. Sparta má obrovskou sílu, chvíli mi to potrvá si zvyknout. Jsem rád, že dostávám prostor a že jsme odvetu s Rapidem zvládli.“

Z opakovaných záběrů vypadala nařízená penalta trochu sporně. Co se v tom souboji vlastně stalo?

„Z mého pohledu to pokutový kop byl. Byl jsem dřív u balonu, předskočil jsem bránícího hráče a brankář asi nevěděl, jak zasáhnout. Trefil mě do čelisti, takže za mě jasný faul.“

Prožil jste tedy snový návrat do rudého dresu?

„Chtěl jsem dát gól už Olomouci, ale tohle byla taková třešnička. Zápas jsem si moc užil. Byla skvělá atmosféra a fanoušci nás dohnali k postupu. Moc si toho vážíme a jsme rádi, že jsme to zvládli. Za sebe musím říct, že prožívám nejkrásnější fotbalové i životní období. Všechno si sedlo a je to nádherné. Užívám si to.“

Byl znát velký tlak, abyste odvetu zvládli?

„Určitě, bylo cítit, že to je důležitý zápas. Je to tu jiné. Sparta je velkoklub. Fanoušci jsou hladoví po úspěchu, který tu dlouho nebyl. Jsem rád, že byli s námi na stadionu a dotlačili nás nakonec k postupu. Jsme nadšení, ale víme, že nás teď čeká Monaco.“

Těžký soupeř, že?

„Je to kvalitní tým, nečeká nás nic snadného. Musíme se moc dobře připravit a podat maximální výkon. Proti Rapidu jsme to zvládli díky fanouškům, ale herně jsme tam měli dost ztrát. Z osobního hlediska jsem se svým výkonem nebyl úplně spokojený, ale u gólových situací jsem byl.“

SESTŘIH: Sparta - Rapid 2:0. Hrdina Pešek vystřelil Letenským postup

Co pro Spartu znamená postup do 3. předkola Ligy mistrů?