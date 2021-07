Hrdina Pešek, Vrbův kotoul a růže i čas na posilu? Co ukázala Sparta

Postup, miliony na cestě do pokladny, jistá Evropa a příští destinace Monaco, kde se může příběh posunout ještě do větší senzace! Sparta je na nohou. Pavel Vrba a spol. dokázali zvrátit nepříznivý vývoj 2. předkola Ligy mistrů ve velkém stylu. Proti Rapidu Vídeň (2:0) vylétla letní posila Jakub Pešek. Ovšem o dva hráče Letenští kvůli zraněním přišli. Co dalšího Pražané předvedli? A nepřijde čas zamířit opět na přestupový trh?

Vrba v rauši: kotouly i růže Prožil si takovou směsici emocí, že na ni jen tak nezapomene. V závěru odvetné bitvy s Rapidem naběhl Pavel Vrba na hřiště, aby zažehnal doutnající potyčku. O pár desítek vteřin později už pod sparťanským kotlem metal tradiční oslavné kotouly. „Vím, že kotoul nebyl ideální. Šetřím si ho až na postup do Champions League, to ho vyšvihnu i se stojkou. To budete čumět. Nemůžu si ale vystřílet všechny náboje hned při prvním postupu. Vy taky doma nenosíte hned čtyřicet růží, ale začínáte na menším počtu,“ bavil sparťanský kouč po postupu. Sparta - Rapid: Emoce krotí přímo na hřišti i kouč Vrba. Dostal za to žlutou kartu

Peškův životní večer V létě se vrátil na Letnou. Do klubu, ve kterém fotbalově vyrostl. Křídelník Jakub Pešek potřeboval jen tři zápasy, aby se stal hrdinou. Postupovým gólem rozsekl bitvu s Rapidem, po faulu na něj se navíc pískala v prvním poločase i penalta. „Za sebe musím říct, že prožívám nejkrásnější fotbalové i životní období. Všechno si sedlo a je to nádherné. Užívám si to,“ rozplýval se rychlonohý křídelník. Někdejší hráč Liberce patřil mezi nejaktivnější hráče Pražanů a důrazně ukázal, jak velkou posilou může být. Sparta - Rapid: Sparta se dočkala druhé branky! Po úniku Krejčího skóroval agilní Pešek

Jistota Evropy i milionů Na Monaco půjdou Dočkal a spol. s příjemným polštářem. Odstavením Rapidu ve 2. předkole Ligy mistrů si zajistili pohárový podzim. Zatím jim to stačí na základní skupinu Evropské ligy a s účastí v ní i odměnu 93 milionů korun. V případě postupu do bohatší Champions League by se však příjmy na Letné počítaly ve stamilionech. A to je pro Spartu stále obrovská motivace. „Na papíře to bude asi favorit. Je to kvalitní tým, nečeká nás nic snadného. Musíme se dobře připravit a podat maximální výkon. Proti Rapidu jsme to zvládli díky fanouškům, ale herně jsme tam měli dost ztrát,“ varoval před těžkou výzvou Jakub Pešek. Co pro Spartu znamená postup do 3. předkola Ligy mistrů?

Čas pro Sadílka? Postup Sparty byl ve středu vykoupen dvěma krutými ztrátami. Už v prvním poločase musel hřiště kvůli zranění opustit David Pavelka. Ve druhém dějství zase Casper Höjer, který podal v prvním poločase velmi slušný výkon. Jak je to vážné? Nabízí se otázka, zda Letenští nezintenzivní zájem o Michala Sadílka, jenž i přes povedenou minulou sezonu v Liberci, momentálně nemá místo v PSV Eindhoven. Sportovní ředitel Tomáš Rosický v klubovém rozhovoru nepřímo naznačil, že by se mu jako posila zamlouval. Jeden z lídrů minulé reprezentační jednadvacítky navíc umí naskočit jak ve středu pole, tak i na levém kraji obrany. Podle informací iSport.cz se chtěli rudí případnému jednání věnovat po utkání s Rapidem. Nyní mají i pádné důvody. Michal Sadílek v utkání se Španělskem • Foto Profimedia.cz