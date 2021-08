Vrba před Monakem: Kdy jindy by měli mladí růst. Co zraněný Krejčí?

Půjdete po postupu před Rapid do dvojzápasu s Monakem uvolněněji?

„Je pravda, že jsme se dostali tam, kam jsme se dostat chtěli. Jsme v Evropě. Já bych ale hrozně rád hrál Ligu mistrů.“

Pro francouzského giganta bude střet s vámi prvním soutěžním utkání v sezoně. Co tedy od knížecího klubu očekávat?

„Sám nevím, co čekat. Monaco v přípravě točilo rozestavení i hráče. Pro nás by bylo výhodnější, kdybychom s nimi hráli po dvou nebo třech kolech francouzské ligy. Mohli bychom si soupeře lépe načíst. Má ovšem skvělé hráče, takže je jedno, kdo nastoupí. Kádr mají výborný. Budeme se zaměřovat hlavně na náš výkon.“

Může být vaší výhodou, že už jste rozehraní?

(Usměje se) „Stačí se podívat, s jakými soupeři hráli v přípravě. Týmy z Německa a Španělska. Určitě budou nachystaní dobře.“

Připravujete se speciálně na hvězdného záložníka Ceska Fábregase?

„Nejen na něj. Tihle hráči jsou obrovsky zkušení, mají za sebou úžasnou kariéru. V těchto důležitých zápasech hrají velkou roli, určitě na to budeme naše hráče upozorňovat.“

Co pro Spartu znamená postup do 3. předkola Ligy mistrů?

Zatímco v úvodu jste dostávali poměrně dost gólů, v posledních dvou duelech jste udrželi nulu a soupeře nepouštěli do šancí. Čím si vysvětlujete takovou změnu?

„Nevím, jestli se to změnilo vyloženě v defenzivě. Celkově jsme víc dominovali, soupeři se proto nedostávali do šancí. Defenziva začíná u ofenzivy. Pokud jste aktivní, soupeř má zákonitě méně šancí. Do jedné jsme pustili Rapid, jinak jsme to uhráli bezchybně. Základem defenzivy je ofenziva.“

Jaký je zdravotní stav Ladislava Krejčího mladšího a Michala Sáčka?

„Sáček je k dispozici, měl v uvozovkách pouze pět stehů pod okem. Krejda utrpěl svalové zranění, je to otázka několika dnů, než bude stoprocentně fit.“

Pro řadu mladých hráčů to bude první konfrontace s takhle nabušeným soupeřem. Může vám o nich ještě něco prozradit?

„Před takovým dvojzápasem nikdy nevíte všechno. Už jsem takové zápasy zažil a vždycky vás něco překvapí. Kdy jindy než teď ale mohou mladí hráči růst. Čím víc takových utkání budou hrát, tím to bude lepší pro ně, Spartu i celý český fotbal.“