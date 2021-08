Kuchta o svém stavu: Uvidím… Konkurence? Aspoň na to nejsme sami

PŘÍMO Z BUDAPEŠTI | Začal, jak končil. Společně s Adamem Hložkem nejlepší střelec minulé ligové sezony hned v prvním kole ztrestal Zlín, pak si dal v Teplicích oraz. Útočník Jan Kuchta čeká na domluvu s trenéry, jestli nastoupí ve středu proti Ferencvárosi v základní sestavě. Spíš to vypadá, že ano, vždyť i kouč Jindřich Trpišovský by si to moc přál.

Jak jste na tom zdravotně?

„Je to takové, že teprve uvidím. Pak se s trenéry domluvíme, jestli budu uschopněný k zápasu s Ferencvárosem.“

A vy sám se cítíte na základ?

„Měl jsem menší virózu. Teď jsem sice trénoval, ale jen z části. S týmem do Budapešti jsem ale cestoval a uvidíme, jak to bude vypadat. Domluvíme se s trenéry, jestli to bude hned na začátek zápasu, nebo jen na část.“

Sezonu jste ve Zlíně začal dobře, dal jste vítězný gól, na druhou stranu se vám v týmu přes léto zásadně rozrostla příchodem Michaela Krmenčíka a Ivana Schranze konkurence na vašem postu. Jak to berete?

„Konkurenci vnímám, v tomhle klubu je to potřeba a vždycky tu bude, ale to ostatní je na trenérovi. Já se prostě soustředím jen na příští zápas a na práci v tréninku, to mě odměnilo v minulé sezoně a věřím, že teď týmu pomůžu do Champions League a budu pokračovat ve výkonech, které jsem měl ve Slavii a i předtím v Liberci. Ke konkurenci ať se vyjádří spíš trenér. Za mě? Alespoň na to nejsme v útoku sami.“

Když jste dostali Ferencváros ve třetím předkole, co jste si pomysleli?

„Těšili jsme se na soupeře, je kvalitní. Hrál v minulé sezoně Ligu mistrů, my ho bereme se vší vážností. My máme svoje silné stránky, ale vnímáme i ty soupeřovy. Koukali jsme se na něco na videu a na ten dvojzápas se moc těšíme.“

V čem jsou nejsilnější?

„Myslím, že v přechodu do útoku. A ta celá středová formace Ferencvárose je velmi silná, i s oběma křídly a útočníkem. Na to si musíme dávat největší pozor. Ale vlastně na celý tým, na celou soupisku, na každého hráče… Ne nadarmo se minule dostali až do skupiny Champions League.“

Těšíte se na bouřlivější kulisu, i když stadion vám kvůli absenci slávistických fanoušků příliš nakloněn nebude?

„Samozřejmě, že se těšíme na fanouškovskou kulisu, minulou sezonu jsme odehráli bez diváků, akorát je teda minus, že tu nebudou naši. Ti by vytvořili ještě lepší atmosféru, máme je fantastické. Musíme to prostě vydržet do odvety, zvládnout to tady i za ně a pak doma před nimi to potvrdit. Tenhle zápas bude pro nás strašně důležitý, věříme, že ho zvládneme.“

