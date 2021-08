Slavia je v Budapešti i s Kuchtou. Jde o vše, ví Houštecký. Kolik je ve hře?

Dvě ligové výhry na zahřátí a teď přichází to hlavní. Slavia se třese na boj o Ligu mistrů, ve středu rozehraje na hřišti Ferencvárose třetí předkolo (20.00). Pondělní los UEFA jí zároveň odhalil případného soupeře v play off, byl by to vítěz duelu Kluž–Young Boys Bern. „Víme, že teď jde o všechno,“ hlásí asistent Jindřicha Trpišovského Zdeněk Houštecký.

Budapešť už vítá Slavii. Český mistr v pondělí přistál v maďarské metropoli přesně podle známého zvyku realizačního týmu Jindřicha Trpišovského, jenž celkem běžně létá na evropské poháry s dvoudenním předstihem. A na palubě nechyběl ani střelec Jan Kuchta, který kvůli zdravotním potížím vynechal duel v Teplicích.

Obyčej se před začátkem třetího předkola Ligy mistrů proti Ferencvárosi nemění. Vždyť v sázce je toho hodně. Boj o okamžitý příjem přesahující 400 milionů korun, kdyby se „sešívaným“ podařilo projít až do základní skupiny, tedy kromě Ferencvárose vyřadit v play off ještě vítěze duelu Kluž-Young Boys Bern, jak určil včerejší los.

Pokud by český mistr zmáknul Ferencváros, ale už ne play off, bonus od UEFA za jistou účast alespoň v základní skupině Evropské ligy by se pohyboval kolem sto milionů korun. A vzhledem ke dvěma nedávným zkušenostem Trpišovského výběru z druhé evropské soutěže i tam umí klub vydělat. Díky dvěma čtvrtfinále ze sezon 2018/2019 a 2020/2021 vykutal pokaždé zhruba 400 milionů korun.

Důležitost téhle části kvalifikace je tím pádem daná. Propad někam do skupiny Konferenční ligy, kterou má Slavia už jistou, by především kvůli sportovní prestiži znamenal neúspěch a nespokojenost.

„Víme, že jde o všechno,“ souhlasí Trpišovského asistent Zdeněk Houštecký.

„Ale už jsme to prožili třikrát. Věříme, že když podáme náš standardní nebo trochu nadstandardní výkon, máme velkou šanci postoupit,“ připomíná Houštecký neúspěšné pokusy o kvalifikaci proti Dynamu Kyjev nebo Midtjyllandu i ten úspěšný proti Kluži.

Zrovna na rumunského mistra by Slavia mohla narazit v play off, kdyby prošla přes Ferencváros a Kluž si zároveň poradila s Young Boys. Tím pádem by se oživil dvojzápas z léta 2019, obě utkání slávisté vyhráli 1:0 a vychutnali si pak skupinu s Barcelonou, Borussií Dortmund a Interem Milán.

„Všichni víme, co očekávat, skoro každý tu má zkušenosti s důležitými a těžkými zápasy,“ vyhlašuje sebevědomě záložník červenobílých Nicolae Stanciu.

A k dobru počítá rumunská opora i dvě ligové výhry na startu nové sezony. 1:0 ve Zlíně a 3:1 v Teplicích. „Posiluje to naše sebevědomí. Vždyť v přípravě jsme odehráli pouze jedno utkání,“ říká.

Zato maďarský soupeř si ho možná spíš pocuchal. OTP Bank Liga začala teprve uplynulý víkend a Ferencváros hned lehnul nečekaně doma s Kisvárdou 1:2. V základní sestavě se třeba neobjevil silný útočník Ryan Mmaee, který dával Žalgirisu Vilnius dva góly v odvetě druhého předkola Ligy mistrů. Belgičan nastoupil až v době, kdy „Fradi“ silně nestíhali, tedy dvacet minut před koncem, když byl stav nepříznivý 0:2. Za pár minu snížil z penalty na 1:2, nic víc už ale domácí nestihli.

„Mají velkou kvalitu do ofenzivy, ale myslíme si, že v obraně mají okénka, kterých bychom mohli využít,“ doufá Houštecký.