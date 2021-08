Slavia v boji o LM oživuje opory: reprezentanti i Kuchta by měli hrát

V tom městě duchů, opravdu doslova, protože svět tenkrát svíral covid asi nejvíc, zmizel před rokem slávistický sen o Lize mistrů. V Herningu nezvládl tým Jindřicha Trpišovského koncovku slibně rozehrané odvety a dál šel Midtjylland. Tohle je pokus číslo čtyři za poslední čtyři roky, zatím jen jeden byl úspěšný, před dvěma lety proti Kluži.

Maďarsko žije. Jestli máte platný PCR test, na to se vás tu nikdo nezeptá. Na hotelu, ani na stadionu. Když nemáte obličej přikrytý rouškou, všem je to putna. Lidi v městské dopravě taky drandí bez ochrany úst. Nejpodstatnější je nevynést hrnek s kafem z místnosti, ale to se dá přežít.

„Covid pořád je, to víme, ale jsme v pohodě,“ hlásí s úsměvem hotelový recepční. Třeba se uvolněná a pohodová nálada přenese dnes večer i na Slavii. Ta znovu po roce sní už svůj čtvrtý sen o účasti mezi evropskou elitou.

Splnila si zatím jen ten z léta 2019 proti Kluži, zrovna proti soupeři, na kterého by shodou náhod mohla jít v play off Ligy mistrů po dvou letech znovu. Ale to je ještě daleko. Lukáš Masopust tehdy vystřelil výhru v Rumunsku sehraným signálem při rohovém kopu, Ondřej Kolář chytil penaltu. A doma to jistil Jan Bořil.

A jsme u toho hlavního tématu. Reprezentanti, kteří prošli s národním týmem až do čtvrtfinále EURO a kvůli protaženým dovoleným se později přidali do přípravy k mužstvu, by už dnes aspoň z části mohli vyběhnout. Určitě kromě kapitána Bořila, ten je pro třetí předkolo dokonce vynechán ze soupisky.

Ovšem Masopust, ale i Petr Ševčík nebo Tomáš Holeš by se v sestavě objevit mohli. Stejně jako útočník Jan Kuchta, jenž při posledním ligovém zápase v Teplicích odpočíval.

SESTŘIH: Teplice - Slavia 1:3. Super Schranz rozhodl hattrickem ve velkém stylu

„Byli bychom rádi, kdyby Kuchtič k dispozici byl, je to náš útočník číslo jedna, má zkušenosti z Evropy, sezonu začal dobře a jeho typologie by mohla sedět na způsob hry Ferencvárose,“ myslí si kouč Jindřich Trpišovský.

Jenže se prý ještě povedou debaty mezi hráčem a trenéry. Pro sichr.

„Budeme dělat všechno pro to, aby byl aspoň na část zápasu, ale nechceme to lámat přes koleno kvůli odvetě, chytřejší budeme odpoledne před zápasem,“ nechává si Trpišovský rezervu.

Dalším trochu problematickým postem je střed obrany, kde si na sebe zvyká dvojice Taras Kačaraba-David Zima. A zejména u druhého, mladšího, je cítit absence zkušeného Ondřeje Kúdely, který stále umazává dlouhý desetizápasový trest od UEFA z osmifinále Evropské ligy proti Rangers. Zbývají mu tři utkání.

Zima vypadal vedle Kúdely jako jistější hráč, na začátku nové sezony ho vedle skoro nového spoluhráče nemíjejí chyby. Přesto se nejspíš tohle duo bourat nebude.

„Pracujeme na jejich souhře, protože spolu moc zápasů neodehráli. Absence Ondry je velká, bylo to vidět i ve Zlíně, Ondra je organizátor, který čte hru, vidí tahy pár kroků dopředu, je velice respektovaný a usnadňuje to komunikaci i Ondrovi Kolářovi v brance. Mohl by tomu pomoct i návrat Tomáše Holeše. David má za sebou divoké období, chybí mu praxe, která je na něm trošku vidět, ale je to takový typ, že věřím, že to zvládne,“ doufám Trpišovský.

Pokusy o Ligu mistrů ze sezon 2018/2019 a 2020/2021 proti Dynamu Kyjev a Midtjyllandu byly neúspěšné. „Sešívaní“ si to aspoň v obou případech vynahrazovali dlouhou cestou až do čtvrtfinále Evropské ligy. Takže se peníze sypaly tak jako tak a k tomu poklony slavných a zaskočených soupeřů. Od Sevilly, Chelsea, Leicesteru…

Ne že by nad tím současný tým ohrnoval nos, ale cíl je klubovým předsedou Jaroslavem Tvrdíkem jasně stanoven.

Liga mistrů.

očima soupeře: Favorit? Oni, ne my

„Čeká nás nebezpečný soupeř, ale my také máme svou kvalitu. Musíme ji ukázat, jen tak můžeme být úspěšní. Soupeře ale maximálně respektujeme, v posledních letech dosáhnul výborných výsledků. Slavia je velmi nebezpečná na hřištích soupeřů, dokázala to třeba v Lize mistrů na Barceloně nebo na Interu, myslím si, že je to favorit tohoto dvojutkání, ne my. Je to silný tým, který pravidelně ukazuje svou kvalitu. Za poslední dva roky se navíc ještě zlepšila. Zatímco nás poslední ligové utkání nás nezastihlo v dobré formě, prohráli jsme. Nebyl jsem spokojen s přístupem hráčů. Nehráli jsme dobře, nebyli jsme koncentrovaní. Proti Slavii musíme hrát na sto procent, jinak nemůžeme uspět.“

Peter Stöger, trenér Ferencvárose