Obránce Monaka: Rasismus v roce 2021? Nepřípustné. Pomohl nám trenér

Po Tchouaméniho brance byly rasistické projevy zjevné. Popište to ze hřiště v roli hráče.

„Slyšeli jsme, jak někteří lidé na nás z tribun bučí a dělají opičí skřeky poté, co Aurelien Tchouaméni vstřelil gól. Hned šel za rozhodčím a delegátem, aby jim řekl, co slyšel. Od nás se mu dostalo obrovské solidarity, protože tohle by se na stadionech i ve společnosti v roce 2021 vůbec nemělo objevovat.“

Jaká byla atmosféra po tomto incidentu v kabině?

„Bylo to složité. Všichni jsme byli skleslí, ale trenér nás podržel. Motivoval nás a mluvil s námi. Řekl nám, že bychom se měli vyhnout jakýmkoliv provokacím, soustředit na výkon a že nejlepší odpověď ukážeme na hřišti. Na hřiště jsme se vrátili, abychom vydali ze sebe to nejlepší a na události z prvního poločasu zapomněli.“

Tchouaméni byl po utkání v pořádku?

„Ano, jsme rádi za to, jak to Aurélien vzal a jak na hřišti zareagoval. Ve druhém poločase byl k nezastavení. Jako mašina.“