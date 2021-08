Holeš: Volno jsme využili, jsme pod tlakem. Snad nám lidi pomůžou

Do sezony vstoupil pozvolna až ve druhém kole v Teplicích třiceti minutami, měl po EURO, žádná velká dovolená. Od minulého týdne je Tomáš Holeš v pořádném zápřahu a chce pomoci Slavii k velkému obratu proti Ferencvárosi, který má dvougólový náskok z prvního utkání. „Věříme, že nám pomůžou lidi a domácí prostředí, že to z nás spadne a postoupíme,“ přeje si záložník červenobílých.

V sobotu jste proti Sigmě Olomouc nehráli, jak vám ta pauza prospěla?

„Samozřejmě jsme měli delší čas na přípravu, nehráli jsme zápas, takže do úterního utkání půjdeme v plné síle. Měli jsme čas na video, na to si všechno rozebrat, nacvičili jsme i hodně věcí na tréninku. Bylo to k užitku.“

Jak těžké pro vás bylo zapadnout bez pořádné přípravy do sezony? Teď už jste v podstatě v plném zápřahu.

„Nebylo to úplně ideální. Kdybych měl plnohodnotnou přípravu a nějaký zápas, bylo by to lepší, ale tak to prostě je. Dal jsem si třicet minut v Teplicích a věřil jsem, že to bude dobré. V tom utkání jsem se cítil dobře, myslím, že každým tréninkem je to lepší a lepší. Dostávám se do toho, hlavně do té kondiční formy a snad se to bude ještě zlepšovat.“

Řešíte tohle utkání se spoluhráči hodně? Dostává vás to pod tlak?

„Ten zápas řešíme v kabině každý den, jakmile do ní přijdeme, samozřejmě. Pod tlakem se cítíme být, jasně, je to kvalifikace Ligy mistrů, jde o hodně. Ale věřím, že nám pomůže domácí prostředí a lidi, spadne to z nás a postoupíme dál.“

Bude Ferencváros stejný soupeř jako v prvním zápase?

„Jeho nejsilnější stránkou je asi hra dopředu, brejky, rychlý přechod do útoku. Mají nahoře rychlé a technicky hodně zdatné hráče, na to si musíme dát pozor, hodně nám z toho hrozili. Do jejich obranné fáze jsme si ale kolem jejich vápna vytvořili dost příležitostí a situací, v tom musíme určitě pokračovat a zlepšit hru ve vápně, aby se nám podařilo dát gól.“

