Experti věří Slavii, odvetu zvládne. V Monaku padnou nejméně tři góly

S dvougólovým mankem vyrážejí do odvet třetího předkola Ligy mistrů fotbalisté Slavie a Sparty. Povede se alespoň jednomu pražskému S živit dál naději na účast v základní skupině prestižní milionářské soutěže. Experti a tipéři věří, že Slavia doma zaboduje a oplatí maďarskému Ferencvárosi Budapešť týden starou porážku 0:2. „Pražané byli lepší, ale měli smůlu, proto o Chance zůstávají favoritem,“ má jasno Markéta Světlíková, tisková mluvčí zmíněné společnosti.

S kurzem 1,46:1 na českého mistra sází 95 % lidí. Ti věří, že v Edenu podá Trpišovského tým jiný výkon, kvalitní kádr na to sešívaní mají, a navíc si odložili víkendový zápas s Olomoucí, takže budou na důležitou bitvu odpočatí. „Svou roli určitě sehraje i podpora fanoušků, která bude hnacím motorem Slavie,“ naznačuje Světlíková, proč by Slavia doma měla uspět.

Od Ferencváros se tentokrát očekává spíše defenzivnější partie, kdy bude tým čekat na šanci k rychlému protiútoku. „Na výhru budapešťského mužstva je u Chance vsazeno 4 % sázek v kurzu 7,75:1. Postupu Slavie přidělili bookmakeři kurz 2,40:1 a často také lákají kurzy na počty gólů v utkání. S kurzem 2,34:1 se například sází na to, že sešívaní převálcují Ferencváros v základní hrací době alespoň o 2 branky nebo že v utkání padnou minimálně 2 góly,“ dodává tisková mluvčí Chance.

V jiné roli jde do odvety Sparta. Ta nabrala na Letné dvoubrankové manko a jede do Monaka v pozici outsidera. Domácí jsou velkými favority, očekává se, že Monako bude i doma předvádět útočný a rychlé protiútoky. „Dvojku mají na tiketu s kurzem 7,73 pouhá 2 % sázkařů. Jen zhruba procento tipuje remízu a 97 % sázek jde na Monako s kurzem 1,45:1,“ nevěští podle Světlíkové prognózy podle rozložení tipů pro Letenské nic moc dobrého. Monako bude chtít i doma vyhrát. Podle expertů by v utkání mohly padnout minimálně tři branky.