Ferencváros si LM nezahraje, Bernu opět podlehl. Slaví i Benfica a Malmö

Fotbalisté švýcarského týmu Young Boys Bern zvítězili v odvetném utkání 4. předkola Ligy mistrů na hřišti Ferencvárose Budapešť 3:2 a zajistili si postup do základní části prestižní soutěže. První duel vyhráli doma stejným rozdílem. Přemožitel pražské Slavie z předchozího předkola Ferencváros si zahraje skupinu Evropské ligy. Do Ligy mistrů postoupila také Benfica Lisabon, které díky předchozímu triumfu 2:1 stačila v odvetě proti PSV Eindhoven remíza 0:0. Postup slaví navzdory porážce 1:2 s Ludogorcem Razgrad i švédské Malmö. To si totiž přivezlo z úvodního duelu výhru 2:0.