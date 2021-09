Expert Owen šokoval: PSG je s Messim horší. Gólman Brugg byl bez práce

Měl to být hladký vstup do Ligy mistrů, ve které patří mezi největší favority. Hvězdami nabité PSG ale v Bruggách jen remizovalo 1:1. Navzdory tomu, že poprvé spolu nastoupilo hvězdné trio Neymar - Kylian Mbappé - Lionel Messi. „Spolu ve trojici dělají tým slabším,“ překvapil ve studiu BT Sport bývalý útočník Michael Owen.

Fanoušci jsou nadšení, že tři z největších ofenzivních hvězd planety si zahrají vedle sebe. Michael Owen ale po jejich nemastném výkonu v Bruggách brzdil emoce. „Sice nad nimi pořád slintáme, a každý zvlášť jsou to fenomenální hráči, ale když je dáte všechny do jedné trojice, dělají tým slabším,“ překvapil bývalý anglický reprezentant.

„Moc nerozumím tomu, proč by PSG měli být favority Ligy mistrů. Myslím, že anglické kluby (Chelsea, Liverpool, Manchester United a Manchester City) jsou daleko, daleko před nimi,“ pokračoval, a zmínil jiné posily, které francouzský gigant přivedl. „Skoro cítím, že Donnarumma a Sergio Ramos jim dávají víc šancí na triumf v Lize mistrů, než podpis někoho, jako je Messi,“ dodal. Podle něj totiž nestačí jen TOP talenty v útoku, je potřeba i někdo, kdo za ně zápas odběhá a odmaká.

Že by byl hvězdný tým slabší, přestože posílil o jednoho z nejlepších hráčů všech dob? Nad Owenovým názorem kroutil hlavou i kolega a bývalý spoluhráč Rio Ferdinand. „Nevím nevím. Když to správně poskládáte za nimi, postavíte Verattiho, Gueyeho nebo Wijnalduma, máte tam běhavé hráče, kteří mohou dostat balon k hvězdám v útoku,“ řekl někdejší vynikající stoper.

„Jasně, i od nich potřebujete, aby občas pracovali i jinak, vraceli se. Ale viděl jsem Neymara i mladého Mbappého, jak to zvládají,“ byl přesvědčený Ferdinand. Podle něj bude hodně záležet na osobě trenéra Pochettina. „Musí to od svých hráčů požadovat. To odděluje dobré manažery od výborných, že dokážou hráče, od který se nečeká dřina, donutit k tomu, aby dřeli.“

V prvním společném klání to trojzubci Neymar - Mbappé - Messi ale moc nevyšlo. Jedinou branku PSG při remíze 1:1 s Bruggami vstřelil Ander Herrera (byť po Mbappého asistenci). A jinak? Žádná velká show, podle brankáře Brugg Simona Mignoleta dokonce až nuda.

„Neměl jsem moc práce,“ tetelil se belgický gólman se zkušenostmi ze Sunderlandu a Liverpoolu při rozhovoru pro rádio RMC Sport. „Proti týmu s tak úžasným útokem jsme nečelili mnoha šancím. Mají tolik kvality, že je nemůžete hlídat osobně. Snažili jsme se bránit kolektivně, nenechávat jim prostor. Měl jsem dva tři zákroky, které nebyly tak těžké, a to bylo vše,“ smekl před prací týmu před ním.

V Paříži doufají, že mizerný start hvězdné trojice bude rychle zapomenut a Neymar, Mbappé a Messi začnou na domácí i evropské scéně víc než jen koexistovat. Zazářit by měli už v neděli, kdy hrají ligový šlágr proti Lyonu.