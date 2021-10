Emoce koučů v LM. Simeone utekl, Klopp sepsul reportéra: Nejsem idiot

Atlético – Liverpool? Nejen tvrdý boj v Lize mistrů, ale také měření dvou slavných a občas hodně emotivních trenérů. A Diego Simeone i Jürgen Klopp to v úterý večer předvedli v plné parádě. Argentinec trénující Španěly po porážce místo pozdravu se soupeři rychlým klusem odpádil do kabiny, Německý kouč „Reds“ se zase rozohnil při pozápasovém rozhovoru.

Večer na stadionu Wanda Metropolitano nabídl všechno. Pět gólů, červenou kartu po drsném faulu Antoina Griezmanna, proměněnou penaltu, odvolanou penaltu. A tolik emocí už bylo na Diega Simeoneho moc. Po porážce 2:3 chtěl rychle být kdekoli jinde, jen ne na hrací ploše. Místo gratulace soupeři a poděkování hráčům se rozběhl a svižným klusem zmizel v tunelu tak rychle, až mu pořadatelé sotva stačili uhýbat.

„Po zápase nezdravím. Není to dobré ani pro vítěze, ani pro poraženého,“ vysvětloval o pár desítek minut později na tiskové konferenci, že jeho chování sice možná je obecně neobvyklé, ale nikoli u něj.

Jürgen Klopp se pozdravit chtěl, ale když viděl Simeoneho běh pryč, reagoval jen úsměškem a zvednutým palcem. Pak šel poděkovat svým hráčům i soupeřům, jak je u něj zvykem. Jenže i Němec popustil část svých emocí ven. Reportér mu totiž při pozápasovém rozhovoru naznačil, že vypadal na Simeoneho naštvaně. A to neměl dělat.

„Počkejte. Nechovejte se ke mně jako k idiotovi, vůbec jsem nebyl naštvaný. Podívejte se na to!“ rozjel se na novináře, který se marně snažil situaci vyžehlit. „Já jsem si chtěl podat ruku, on ne. Oba jsme v emocích a já chápu, že běžel dovnitř. A vy nejste dobrý člověk, že se z toho snažíte dělat příběh. Rozhodně jsem nebyl naštvaný. Naštvaný jsem teď kvůli vaší otázce!“ dokončil větu a bez pozdravu odešel.

Smířlivější byl až na tiskové konferenci. „Diego byl evidentně naštvaný, ale ne na mě, jen na tu porážku. Jinak si to vysvětlit neumím,“ doplnil německý trenér.

Liverpool drží v prestižní soutěži dál stoprocentní bilanci a upevnil si s devíti body vedení ve skupině B. Částečně tak svému soupeři vrátil vyřazení z osmifinále Ligy mistrů v roce 2020. Dvěma góly k triumfu pomohlegyptský útočník Mohamed Salah, jenž se stal s 31 trefami nejlepším klubovým střelcem v Lize mistrů. Dosavadní rekordman Steven Gerrard má na svém kontě o jednu branku méně.

„Salah je fantastický fotbalista. Neustále to na hřišti dokazuje. Dává nejen skvělé góly, ale také nám hodně pomáhá v obraně. Je to týmový hráč,“ chválil jej Klopp.

Devětadvacetiletý Egypťan se poprvé prosadil v 8. minutě zápasu a následně na něj navázal i spoluhráč Naby Keita. Atlético však ještě do přestávky vyrovnalo po dvou brankách Antoineho Griezmanna. „V poločase si možná všichni na stadionu mysleli, že už to bude jen na jednu bránu, ale my jsme si řekli, že to ještě zkusíme,“ řekl Klopp.

Nakonec to byli „Reds“, kdo vstřelil vítěznou branku. Atleti jim porážku budou moct vrátit za dva týdny, kdy se oba soupeři utkají v Liverpoolu.