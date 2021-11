Hummels po červené zuřil, sjel „herce“ Antonyho: Skvělý fotbalista, ale...

V Německu považují vyloučení Matse Hummelse z Borussie Dortmund ve středečním utkání Ligy mistrů proti Ajaxu Amsterdam za vtip. Zkušený obránce šel na půlce hřiště do ostrého skluzu proti Antonymu, ale netrefil ho. Šikovný Brazilec se střetu výskokem vyhnul, přes soupeře přepadl, ale na zemi skončil s řevem, jako by dostal pořádně naloženo. „Absurdně chybné rozhodnutí,“ nechápal šokovaný Hummels v rozhovoru pro DAZN, že se šel po devětadvaceti minutách vysprchovat. Dortmund se i v oslabení dostal do vedení, nakonec ale s Ajaxem padl 1:3.

Když dortmundský stoper Mats Hummels od anglického sudího Michaela Olivera uviděl za zákrok na dribléra Antony z Ajaxu rovnou červenou kartu, zůstával nejprve v klidu. Vypadal, že je přesvědčený o tom, že VAR hlavnímu rozhodčímu doporučí, aby ji zrušil.

O to víc ho překvapilo, když ho arbitr z Ostrovů po konzultaci s kolegy u videa suchým gestem poslal ze hřiště a potvrdil původní verdikt, sám se k obrazovce podívat nešel. Byl to nejdiskutovanější moment středečního duelu Ligy mistrů mezi Borussií a Ajaxem.

„Říkal jsem si, že se musí jít podívat na záznam a pak mi dá žlutou kartu. Tenhle zápas rozhodl. Myslím, že to ví,“ rozčiloval se Hummels po porážce 1:3. Názorově ho podpořili někteří bývalí němečtí rozhodčí.

„V plné rychlosti to mohlo vypadat hrozně. Ale na videu by měl rozhodčí vidět, že Hummels už byl skluzem za ním a vyhnout se tomu nedalo. To je maximálně žlutá karta,“ poznamenal někdejší arbitr Thorsten Kinhöfer pro deník Bild. „Anglický sudí musí jako první vědět, že tohle není červená,“ přidal pro Sportbuzzer další bývalý sudí Babak Rafati.

Dortmundští v dlouhém oslabení statečně vzdorovali, dostali se do vedení z penalty po také ne zrovna křišťálovém faulu na Juda Bellinghama. Ve druhé půli ale hosté z Nizozemska skóre úplně otočili. A Antony smrtícími pasy a přihrávkami připravil všechny tři góly.

Nadanému Jihoameričanovi Hummels vyčinil. „Jeho divadlo nesmí být ignorováno, je to hrubě nesportovní. Fraška. Antony je skvělý fotbalista, teď se musí naučit být dobrým sportovcem,“ tepal do soupeře mistr světa z roku 2014. „Jako v kině,“ glosoval převalování Antonyho rozmrzelý trenér Borussie Marco Rose. „Pokud ti lidé (u videa) rozhodnou, že je za tohle červená karta, tak je mi to líto. Pak je ve fotbale něco špatně,“ prohodil Rose.

„Dovedu si představit, že je Hummels zklamaný. Stejně jako já z té penalty. Takhle se to stává. Obě rozhodnutí byla těžká,“ poznamenal kouč Ajaxu Erik ten Hag. Nizozemský celek už si zajistil postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Dortmund bude o průnik do play off bojovat se Sportingem Lisabon.