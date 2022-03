Co dál s United: Nesprávný kouč, kapitán vraku a Ronaldův konec v LM?

Co znamená krach v osmifinále Ligy mistrů pro Harryho Maguira či Ralfa Rangnicka? A hrál Cristiano Ronaldo svůj poslední zápas v nejprestižnější klubové trofeji? • FOTO: Koláž isport.cz Další konec v Lize mistrů. Manchester United to balí už v osmifinále. K tomu brzké vypadnutí v Ligovém poháru i FA Cupu. Navíc to vypadá, že „Red Devils“ v lize skončí mimo top čtyřku, tedy další sezonu bez nejprestižnější klubové trofeje. Mizérie slavného klubu se zase jednou prohloubila. Co selhání s Atlétikem Madrid znamená pro Ralfa Rangnicka, Cristiana Ronalda či Harryho Maguira? Jak se změní přestupová politika pro další sezonu? A co na to majitelé?

Ralf Rangnick – Nesprávný muž na nesprávném místě Byl Ralf Rangnick správnou volbou pro Manchester United? • Foto Reuters Trenérské lavičky na Old Trafford se ujal v listopadu. Ralf Rangnick přišel hasit požár, který vypukl v kabině Manchesteru United. Rozhádání hráči, mizerné výkony, spousta obdržených branek a především výsledková krize. Je sice pravda, že po nástupu německého kouče se hra „Red Devils“ mírně pozvedla, ale následně zase rychle upadla do hlubokého podprůměru. Při první větší prověrce s Manchesterem City Rangnickova družina utržila potupnou prohru 1:4. Při další selhal zase, když vypadl v osmifinále Ligy mistrů s Atlétikem Madrid. „Jak mohl být zvolen koučem Manchesteru? To vážně nevím,“ opřel se Paul Scholes, bývalý hráč United a toho času televizní komentátor, do Němce. Rangnick je znám svoji vizí, sází na represink – po ztrátě míče ho do pár vteřin získat zpět. Jenže to se mu do hry „Red Devils“ implementovat nepodařilo. V Anglii jeho snažení nazvali příhodně „depresink“. Jasně, trenérem je jen do konce sezony, i tak se jeho angažmá bude po brzkém vypadnutí v FA Cupu i Lize mistrů hodnotit jako selhání. Navíc s největší pravděpodobností United skončí v anglické lize nejlépe na pátém místě, což znamená další sezonu bez nejprestižnější klubové soutěže. Paradoxem pak je, že Rangnick se v létě z pozice trenéra přesune do poradenské role. Vážně je tím správným mužem, který má strádající klub nasměrovat zpět ke slávě? Pochybují hráči, fanoušci, experti. V podstatě všichni. Co na to zodpovědní lidé ve vedení?

Cristiano Ronaldo – Evropská liga? Ne, děkuji Viděli jsme Cristiana Ronalda naposledy v Lize mistrů? • Foto Reuters Běhal, makal, presoval, nabízel se, střílel, burcoval… Dělal vše, co bylo v jeho silách. Marně. Nestačilo to. Manchester United končí v osmifinále Ligy mistrů. Co to znamená pro Cristiana Ronalda? Dost možná jsme měli ho viděli v této soutěži naposledy. Je vysoce pravděpodobné. Že „Red Devils“ si v příští sezoně zahrají pouze Evropskou ligu. V lize jsou totiž United na pátém místě, na čtvrtý Arsenal ztrácí bod, ale „Gunners“ disponují třemi zápasy k dobru a navíc jsou v dobré formě. To se o Manchesteru rozhodně říct nedá. A je jasné, že pro ambiciózního Ronalda je tohle prostě málo. Na Old Trafford se nevracel hrát o Evropskou ligu. Ronaldo má s United smlouvu ještě na další sezonu. Poslední zprávy sice mluvily o tom, že Portugalec neplánuje odchod, ale představa příštího ročníku bez Ligy mistrů dost možná jeho myšlenky zviklá. Proto se dá čekat, že se v zákulisí začnou objevovat spekulace, kam by mohl zamířit. Nebylo by to překvapení. Je mu sedmatřicet, stále je hvězdou nejvyššího formátu, ale hrát jen Evropskou ligu? Ne, to nebude pro něj.

Harry Maguire – Kapitán vraku Měla by být Harrymu Maguirovi odebrána kapitánská páska? • Foto Reuters Nejdražší obránce v historii fotbalu. S touhle nálepkou musí žít. Jak se mu to daří? Moc dobře ne. Aby toho nebylo málo, udělali z něj v United kapitána. Naložili na něj ještě větší zodpovědnost. Výsledek? Katastrofa. Harry Maguire dost možná prožívá nejhorší sezonu ve své kariéře. Kritika se na něj valí ze všech stran. Navíc je častým terčem posměchu. Může si za to sám svými výkony na hřišti i kuriózními chybami, které je schopen vymyslet. Jednu takovou předvedl i v osmifinále Ligy mistrů proti Atlétiku, když mohl bezpečně odehrát míč dopředu, místo toho udělal jednu zasekávačku ve svém vápně, pak druhou a následně pod tlakem zavařil gólmanovi De Geovi, jenž nešťastně odkopl míč jen pár metrů za vápno soupeři přímo na kopačku do šance. Takhle nějak vypadá defenziva „Red Devils“ v celé sezoně. Výsledkem toho je 40 obdržených branek v 29 ligových kláních. To vše pod vedením Maguira. A proto se ozývají hlasy expertů i fanoušků, že by mu pro příští sezonu měla být odebrána kapitánská páska. Nezaslouží si ji. Výkony a ani tím, že prostě není lídr. United pod jeho vedením zažili další velký krach.

Posily – Manchester United? Prý jste bývali dobří, kdysi… Manchester United hodně stál o Erlinga Haalanda, ale ten raději zvolí jinou variantu • Foto Reuters Jasně, Manchester United je pořád velká značka. Historická adresa, která vždy lákala největší fotbalové hvězdy. Jenže v posledních sezonách se na vitrínu trofejí na Old Trafford snáší prach mizérie. Už to není jako dřív. Navíc další sezona bez Ligy mistrů? Pro přestupovou strategii na léto velká rána. Krach s Atlétikem Madrid patrně změní celou strategii. Není žádné tajemství, že „Red Devils“ hodně stáli o Erlinga Haalanda, jenže dost jasně to řekl agent norského kanonýra Mino Raiola: „Manchester United už není klubem, kterým býval. Nevidím tam jakýkoli progres ani strategii do budoucna. Žádný projekt. Je to chaos. A o ten můj klient nestojí.“ Před sezonou United přilákali Raphaëla Varana, Jadona Sancha a Cristiana Ronalda. Myslíte, že by se jim to podařilo, kdyby nehráli Ligu mistrů? Těžko. Nejprestižnější klubová soutěž je pro každého hráče to nejvíc, v podstatě jde o podmínku přestupu. „Pokud ji nehrajete, máte smůlu, k vám nejdu.“ Tuhle větu vedení Manchesteru v létě patrně párkrát uslyší.