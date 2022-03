Juventus vypadl z LM po blamáži. Ostuda? Ne, realita, prohlásil kouč

Juventus ve Španělsku uhrál remízu 1:1 a doufal, že na domácím kolbišti strhne dvojzápas na svou stranu. Místo toho přišlo velké selhání. „Stará dáma“ měla několik dobrých šancí, ani kanonýr Dušan Vlahovič ale na vynikajícího brankáře Gerónima Rulliho nevyzrál. Vše se změnilo v 75. minutě, když stoper Daniele Rugani ve vápně fauloval Francise Coquelina. Gerard Moreno proměnil penaltu, i když si gólman Wojciech Szczesny na míč sáhl.

„Myslím, že jsme 75 minut hráli dobře,“ zmínil trenér Allegri po zápase před mikrofony reportérů. „Ve druhém poločase se Villarreal rozhodl bránit v bloku, měl jednu šanci a využil ji. Fotbal občas takový je - jediná epizoda může všechno změnit,“ řekl.

Španělé ale nezůstali u jediného momentu. V 85. minutě stoper Pau Torres zůstal úplně sám při rohovém kopu a uklidil míč za Szczesného záda. Poslední kapka přišla v nastavení, když stoper Mathijs de Ligt zablokoval pokus krajana Arnauta Danjumy rukou. Nizozemský křídelník proměnil druhou nařízenou penaltu a „žlutá ponorka“ potopila turínský celek jasně 3:0.

„V prvním poločase jsme měli dobré šance. Ve druhém už méně, protože Villarreal začal bránit v 11 a chtěl to dotáhnout do prodloužení. Gól pak vše změnil,“ trval na svém Allegri. Jeho názor na průběh zápasu ale nic nemění na tom, že hvězdný italský tým zase dal nejslavnější klubové soutěži sbohem předčasně. „V Evropě je prostě deset týmů na lepší úrovni než Juventus. Není to ostuda, ale realita. Nebylo by fér říct, že jsme selhali,“ trvrdil Allegri.

Juventus se po neslavném začátku sezony vyšvihl alespoň na čtvrté místo v lize, na první ztrácí sedm bodů. Aspoň tam ještě bojuje o úspěch. Je to i zásluha Allegriho, který se k týmu vrátil po odvolání Andrey Pirla. „Max dělá zázraky s tím, co má,“ řekl bývalý zadák Patrice Evra ve studiu Amazon Prime Italia, kde je expertem. „V týmu nemá kvalitu, především v záloze. Za mých let jsme měli Claudia Marchisia, Artura Vidala, Andreu Pirla… Teď tam je Arthur,“ vypíchl bývalého středopolaře Barcelony. „Nemyslím si, že by v dnešním zápase udělal jedinou přihrávku, která by nějak ovlivnila hru,“ zkritizoval ho.

Unai Emery, trenér vítězného Villarrealu, si představení svých hráčů nemohl vynachválit. „Dobře jsme bránili v hloubi pole, ale pak jsme vystoupili do útoku a prorazili obranu Juventusu, která toho soupeři moc nedovolí. Po prvním gólu jsme měli víc prostoru a využili jsme ho na maximum. Byli jsme trpěliví a mnoho věcí jsme udělali správně,“ těšilo španělského kouče. Emery s Villarrealem zažil velký úspěch v minulé sezoně, když ovládl Evropskou ligu, teď vede své hráče i k parádním výkonům v Lize mistrů.